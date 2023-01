Carlo Conti è tornato in prima serata con una nuova puntata di Tali e Quali 2023, il varietà di successo in onda su Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che vede come protagonisti persone comuni capaci di imitare personaggi di spicco della musica nazionale e internazionale. Ogni settimana, a giudicare le performance dei concorrenti ci sarà come sempre la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Nella puntata di questa sera spazio anche a un giudice speciale: Nino Frassica. Ospiti fissi per tutta l’edizione, gli attori Francesco Paolantini e Gabriele Cirilli che si esibiranno ogni settimana.

Tali e Quali 2023: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono le gemelle Kessler

Durante la terza puntata di Tali e Quali 2023, lo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Carlo Conti, direttamente dal successo ottenuto a Tale e Quale Show, sono intervenuti in qualità di ospiti fissi Francesco Paolantini e Gabriele Cirilli. La coppia artistica, che durante la scorsa edizione di Tale e Quale Show ha letteralmente conquistato il pubblico di Rai Uno, questa sera si è esibita nei panni delle gemelle Kessler: Alice ed Ellen Kessler.

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: una coppia riuscitissima

L’interpretazione dei Paolantoni e Cirilli ha divertito il pubblico in sala e la giuria. Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si confermano una delle coppie più azzeccate degli ultimi tempi grazie ai loro siparietti divertenti, in grado di regalare momenti di vero godimento durante lo show portato in prima serata su Rai 1 da Carlo Conti.

Tali e Quali 2023: video dell’esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nei panni di Alice ed Ellen Kessler

Ecco di seguito il video dell’esibizione messa in scena questa sera durante la seconda puntata di Tali e Quali 2023 da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nei panni delle gemelle Kessler: Alice ed Ellen Kessler.