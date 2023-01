Tutto pronto per il nuovo appuntamento di Tali e Quali 2023, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata in onda sabato 21 gennaio: ospiti, giudici e quarto giudice speciale.

Tali e Quali 2023, le imitazioni dei dilettanti

Sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con la terza puntata di “Tali e Quali 2023“, il il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Anche questa sera sul palcoscenico si alterneranno artisti non famosi che cercheranno, con le loro imitazioni e performance live, di conquistare il plauso della giuria e del pubblico da casa. L’obiettivo è sempre quello: cercare di essere “tale e quale” ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e alcuni miti senza tempo.

Chi riuscirà tra i dilettanti imitatori a conquistare più voti dalla giuria? Ricordiamo che a votare le imitazioni ci sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà un quarto giudice ‘tale e quale’ allo chef Antonino Cannavacciuolo.

Tali e Quali 2023, gli ospiti fissi

Durante la terza puntata di Tali e Quali 2023 saranno selezionati altri due “artisti non professionisti” che conquisteranno un pass per la finalissima del 4 febbraio. Oltre alla giuria, ospiti fissi del programma Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Tutti i cantanti ed imitatori non professionisti potranno contare sulla presenza e l’aiuto del team dei professionisti del varietà campione d’ascolti di Rai1: dai coreografi ai truccatori fino ai parrucchieri senza dimenticare i vocal coach. Tutte le performance sono dal vivo con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Ricordiamo che “Tali e Quali” è anche social e durante la diretta è possibile commentare con l’hashtag #taliequali e #taleequaleshow.