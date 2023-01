Tutto pronto per il ritorno di Tali e Quali 2023, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico di Tale e Quale Show, la versione vip del varietà, anche quest’anno il conduttore ha deciso di puntare sul talento di imitatori dilettanti. Scopriamo le anticipazioni, gli ospiti e la giuria della prima puntata di sabato 7 gennaio 2023.

Tali e Quali 2023, cinque puntate su Canale 5

Al via da sabato 7 gennaio 2023 dalle ore 21.25 su Rai1 la nuova edizione di “Tali e Quali 2023“, il varietà di successo, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, e condotto come sempre da Carlo Conti. Cinque puntate che vedranno sul palcoscenico imitatori dilettanti selezionati tra i video pervenuti al sito e alla redazione del programma. Sulla scia del successo di Tale e Quel Show, il 2023 inizia all’insegna della nuova stagione del varietà che dà spazio ad artisti bravissimi, ma sconosciuti. Si tratta di vere eccellenze e giovani talenti che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico su cui si sono esibiti i “Big” di Tale e Quale Show.

Durante la puntata, sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, si alterneranno persone comuni chiamate ad imitare cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo. Chi sarà il vincitore dell’edizione 2023? Ricordiamo che lo scorso anno a trionfare è stato Daniele Quartapelle. La partecipazione a “Tali e Quali” rappresenta per i dilettanti la realizzazione di un sogno: “diventare” star della musica italiana e internazionale, sempre cantando rigorosamente dal vivo, davanti al grande pubblico di Rai Uno.

Tali e Quali, la giuria e gli ospiti

Gli imitatori dilettanti della seconda edizione di Tali e Quali 2023, proprio come è successo ai big di Tale e Quale Show, dovranno sottoporsi al giudizio della giuria. In giuria ci sono: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio. Nella prima puntata di sabato 7 gennaio 2023 spazio a due giudici davvero speciali: Alessia Marcuzzi alla vigilia del suo debutto su Rai2 con “Boomerissima” e Teo Teocoli nei panni di Adriano Celentano.

Il meccanismo di voto è identico a quello di Tale e Quale Show. A fine serata verrà stilata una classifica con il vincitore. La serata finale vedrà protagonisti in una grande sfida i primi due classificati delle prime puntate chiamati a scontrarsi con i migliori interpreti della precedente edizione per vincere il titolo di “Campione di Tali e Quali 2023”. Come sempre le performance saranno dal vivo con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Ricordiamo che “Tali e Quali” è anche social: è possibile commentare il programma su Facebook e Twitter con l’hashtag #taliequali e #taleequaleshow.