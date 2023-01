La prima serata di Rai 1 nella giornata di ieri, sabato 14 gennaio 2023, ha segnato un dato interessante, in termini di Ascolti tv e Auditel, che riguarda il programma “Tali e Quali 2023” giunto alla seconda edizione e condotto come sempre da quel grande mattatore di Carlo Conti.

Tali e Quali 2023: cresce lo show di Carlo Conti in onda il sabato sera su Raiuno

Tali e Quali 2023, durante la seconda puntata di questa edizione, cresce di quasi 2 punti percentuali rispetto alla prima puntata andata in onda la scorsa settimana. La puntata dello show di Carlo Conti, nella serata di ieri ha raggiunto ben 3.500.000 telespettatori con uno share del 20,50%.

Il programma di Carlo Conti cresce di 2 punti percentuali nonostante su Canale 5 sia andato in onda il programma di punta della rete: C’è posta per te condotto da Maria De Filippi.

I dati Auditel e gli Ascolti tv della prima puntata in onda la scorsa settimana

La scorsa settimana, durante la prima puntata della nuova edizione dello show di Raiuno, Tali e Quali 2023 aveva incuriosito 3.252.000 spettatori pari al 18.9% di share.

Carlo Conti dimostra ancora una volta e, soprattutto, in occasioni come questa, portando in onda in prima serata uno spin off dopo il grande successo di Tale e Quale Show, di conoscere molto bene come si fa la televisione e di cosa piace al pubblico del sabato sera di Raiuno. Intuizioni che solo un “Gigante” della tv come lui può avere.

Una formula vincente che funziona anche con la gente comune in gara

I numeri danno ancora una volta ragione a chi sostiene che quella dello show/varietà è la regola del sabato sera di Raiuno: uno show televisivo che sappia appunti di varietà, con un ritorno ai grandi programmi di una volta. Tali e Quali è un format ormai ben rodato, che piace al pubblico, con dietro le quinte una squadra che sa lavorare per ottenere un prodotto fruibile e di successo.

Lo show di Conti è un programma che funziona nonostante in gara non ci siano i volti noti come avviene a Tale e Quale Show, fatta eccezione per Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, unici volti noti in gara, che settimana dopo settimana regalano momenti unici alla tv italiana.