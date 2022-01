Tutto pronto per il terzo appuntamento di “Tali e Quali Edizione 2022“, il varietà del sabato sera condotto da Carlo Conti su Rai1. Dopo la vittoria di Igor Minerva-Claudio Baglioni e Daniele Quartapelle-Renato Zero, chi sarà il terzo finalista?

Tali e Quali, anticipazioni di sabato 22 gennaio 2022

Sabato 22 gennaio 2022 dalle ore 21.25 torna “Tali e Quali Edizione 2022”, il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti. Un terzo appuntamento da non perdere con protagonisti concorrenti non famosi pronti a cimentarsi nelle imitazioni di grandi personaggi ed artisti della musica italiana ed internazionale.

Il menù della terza puntata è davvero ‘gustoso’ e variegato, visto che i concorrenti dovranno calarsi nei panni di: Gianni Morandi, Freddie Mercury, Zucchero, Gaia, Mika, Nino D’Angelo, Jovanotti, Arisa, The Beatles, Gianna Nannini. Non solo, spazio anche al ricordo di Augusto Daolio, il leggendario cantante del gruppo dei Nomadi scomparso prematuramente all’età di 45 anni per un cancro.

Tali e Quali Edizione 2022, i concorrenti in finale

Per i concorrenti si tratta di una bella sfida visto che dovranno imitare dei loro miti oppure personaggi che con le loro canzoni hanno emozionato e fatto cantare milioni di persone. A seguire i concorrenti in questa fantastica avventura il team di esperti del programma “Tale e Quale Show”.

A cominciare dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri fino ai vocal coach: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Tutte le performance sono dal vivo con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. A giudicare le performance canore la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa.

Al momento due sono i concorrenti finalisti, vincitori delle prime due puntate. Si tratta di Igor Minerva che ha vinto per l’imitazione di Claudio Baglioni e Daniele Quartapelle che è stato “tale e quale” a Renato Zero. Durante la terza puntata sarà scelto il terzo concorrente finalista tra gli undici in gara.

Ricordiamo che il successo di Tali e Quali è anche social. Durante la diretta, infatti, è possibile commentare da casa con l’hashtag #taliequali e #taleequaleshow su Facebook e Twitter!