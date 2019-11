Nuovo speciale appuntamento con “Tali e Quali” e Carlo Conti su Rai1. Dopo il grande successo dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show”, il conduttore è pronto a regalare ai telespettatori una nuova imperdibile serata all’insegna del divertimento con protagonisti i migliori imitatori “non professionisti. Ecco le anticipazioni, la giuria e i nomi di tutti gli imitatori.

Tali e Quali Show, i migliori imitatori “non professionisti” su Rai1

Venerdì 22 novembre 2019 dalle ore 21.25 Carlo Conti torna in prima serata su Rai1 con “Tali e Quali Show“, una puntata inedita ed esclusiva del celebre varietà del venerdì sera campione d’ascolti. Dopo la versione “vip”, ecco arrivare per la prima volta la versione “nip” visto che sul palcoscenico di Tale e Quale Show si esibiranno i migliori imitatori “non professionisti” selezionati tra i tantissimi video arrivati nel corso delle settimane. A giudicare questi talenti ci sarà la classica giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che per l’occasione sarà impreziosita dalla presenza di tre giudici d’eccezione. Si tratta di Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada a cui toccherà votare i concorrenti “nip” in gara con lo stesso identico sistema di voto del programma cult di Raiuno. Chi vincerà?

Tali e Quali Show: ecco i 12 imitatori protagonisti

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore della prima edizione di “Tali e Quali 2019”, la versione nip di Tale e Quale Show, ecco i nomi dei 12 imitatori protagonisti che si contenderanno la vittoria finale.

Tutti i concorrenti canteranno dal vivo:

il pittore Adona’ Mamo di Siracusa imiterà la grandeMaria Callas; Alberto Pastorelli di Venezia, di professione aiuto cuoco, sarà Riccardo Cocciante; Armando Cesarano di Gragnano imiterà Renato Zero; Claudio Sacco da Civitavecchia avrà le sembianze di Marco Masini; Cristian Pighi, da Peschiera del Garda dove lavora come barbiere, sarà Francesco Renga; Fabio Cacace da Bari farà i Bee Gees; Leonardo Blanchard, ex calciatore di serie A e oggi collaboratore di un’azienda familiare sarà Giuliano Sangiorgi; Letizia Olivieri, mamma a tempo pieno, omaggerà Amy Winehouse; Rita Palange, ristoratrice da Firenze, sarà Gianna Nannini; Stella Grillo di Rieti imiterà Barbra Streisand; Valentina Caturelli, pasticceria di Livorno imiterà Alexia; Veronica Perseo, di Cagliari, sarà Lady Gaga.

Tutti i dodici imitatori non professionisti vivranno il grande sogno di essere seguiti da un team di grandissimi professionisti e di esibirsi sul palco di Tale e Quale Show.

Come sempre gli arrangiamenti di tutte le esibizioni di “Tali e Quali” sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.