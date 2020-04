Immaginate un mondo in cui la fantasia diventa realtà. Tales from the Loop è la nuova serie Tv di Amazon Prime Video che debutta il 3 aprile 2020 sulla piattaforma di streaming. Otto episodi che ci trasporteranno all’interno di una cittadina apparentemente come tutte le altre. Nel sottosuolo, infatti, è stata rilegata una sorprendente macchina in grado di svelare i segreti dell’universo. La serie Tv si ispira alle opere racchiuse nell’art book omonimo di Simon Stålenhag, artista svedese diventato celebre per le sue illustrazioni dove inserisce elementi presi dalla fantascienza all’interno di normali paesaggi nordici, portando così la pura fantasia nel mondo reale. Una serie Tv misteriosa e affascinante, Scritta da Nathaniel Halpern (Legion) e da lui prodotta insieme a Matt Reeves, Rafi Crohn e Mark Romanek. Tra gli autori della colonna sonora c’è Philip Glass.

Tales from the Loop su Prime Video: la trama della serie Tv

La serie Tv narra le vicende di una cittadina e delle persone che vivono al di sopra del progetto The Loop, una macchina costruita per svelare ed esplorare i misteri dell’universo e rendere possibile cose che finora appartenevano solo al mondo della fantascienza. Un esperimento che non può non avere ripercussioni sulla vita della gente comune. A mano a mano, vedremo alcuni dei residenti prendere coscienza dei propri poteri: telecinesi, anti-gravità, mecha e diversi fenomeni inspiegabili sono alcune delle cose sorprendenti con cui i personaggi di Tales from the Loop avranno a che fare.

Al momento, la serie non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione.

Tales from the Loop: il cast della serie Tv

Nel cast della serie Tv, Rebecca Hall nel ruolo del fisico Loretta; Tyler Barnhardt interpreta Danny Jansson; Paul Schneider veste i panni di George, il figlio del fondatore del Loop. Completano il cast: Daniel Zolghadri (Scorpion) nel ruolo di Jakob, Duncan Joiner (Lethal Weapon) è Cole; e Abby Ryder Fortson (Togetherness). Jonathan Pryce, nominato all’Oscar per il film Netflix, I due papi, è invece Russ, leader e fondatore del progetto Loop.