Si è conclusa ieri la tredicesima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti è una macchina che non conosce crisi. L’ultima puntata, in attesa del consueto appuntamento con il Torneo dei Campioni previsto per venerdì prossimo, e che ha visto trionfare Luca Gaudiano, ha ottenuto un seguito di ben 4 milioni di spettatori con uno share del 25,1%, consacrandosi così come è la puntata più vista della stagione. Dal debutto di settembre, il programma, tra i migliori titoli sfornati da Rai 1 negli ultimi vent’anni, ha guadagnato oltre 1 milione di utenti. Questo è anche il risultato di un lavoro certosino che negli anni ha dato i suoi frutti.

Tale e Quale Show, Carlo Conti “Re” degli ascolti tv

Carlo Conti in ben tredici edizioni di Tale e Quale Show, con tutti i suoi spin-off, è riuscito non solo nell’intento di conquistare e mantenere un certo numero di pubblico di affezionati al programma, ma addirittura di far crescere questo numero anno dopo anno. Non solo, Conti è riuscito con il suo modo di fare, ma soprattutto con l’inserimento di quelli che sono diventati i veri punti di fora del format, a conquistare una platea più ampia di pubblico e soprattutto quella più giovane, grazie alla quale il titolo Tale e Quale Show è diventato forte anche sui social, conquistando il popolo della rete.

Non sono solo imitazioni

Ormai Tale e Quale Show non è solo il “programma con le imitazioni”, come veniva erroneamente considerato negli anni passati ma una vera e propria fucina di talenti. A dimostrazione di ciò, c’è il fatto che giovani talenti della musica come il vincitore Luca Gaudiano, ma anche Lorenzo Licitra, si mettono in gioco con lo scopo si di divertirsi ma anche quello di far vedere che dei cantanti professionisti possono entrare in gara con personaggi televisivi che certamente non arrivano dal mondo della musica, ma che insieme riescono a portare in tv un prodotto non solo divertente ma anche fatto di talento certificato e con alle spalle percorsi musicali di tutto rispetto.

Tale e Quale Show: la conferma di talenti musicali e la riscoperta di personaggi che in tv funzionano

L’edizione 2023 di Tale e Quale Show ci ha regalato non solo grandi emozioni grazie appunto a talenti come Gaudiano, Licitra e Ilaria Mongiovì, quella di quest’anno si può considerare come il ricatto pubblico di volti del piccolo schermo che negli ultimi tempi per diverse situazioni sono stati al centro di polemiche.

A Tale e Quale Show 2023 abbiamo riscoperto il talento e il saper gestire il palco di una signora del varietà come Pamela Prati, che a saputo far vedere che se il talento c’è lo si può mettere a disposizione di un format come Tale e Quale Show e soprattutto per il divertimento del pubblico. Abbiamo conosciuto una nuova Ginevra Lamborghini, che dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, con il programma condotto da Carlo Conti sembra aver trovato una strada nuova per esprimere al meglio quello che potrebbe essere un suo punto di forza artistico.