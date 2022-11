Questa sera, venerdì 18 novembre 2022, durante la puntata speciale di “Tale e Quale Show – Il Torneo 2022”, show condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno, Pierpaolo Pretelli ha dovuto esibirsi interpretando Achille Lauro.

“Tale e Quale Show – Il Torneo 2022”, Pierpaolo Pretelli imita Achille Lauro | Video

Questa sera Pierpaolo Pretelli ha dovuto vestire i panni di Achille Lauro. L’esibizione, messa in scena questa sera durante la puntata speciale di “Tale e Quale Show – Il Torneo 2022”, è stata molto apprezzata dal pubblico in sala. Anche la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e come quarto giudice la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, ha apprezzato molto l’esibizione messa in scena.

Ecco chi sono i concorrenti di questa edizione di “Tale e Quale Show – Il Torneo 2022”

Ricordiamo che i concorrenti di questa edizione del Torneo di Tale e Quale Show 2022 sono i sei migliori concorrenti di questa ultima edizione, che si sfideranno contro i sei migliori della scorsa edizione.

Di questa edizione di Tale e Quale Show 2022, hanno preso parte a “Tale e Quale Show – Il Torneo 2022”: Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ed Elena Ballerini. Della scorsa edizione Tale e Quale Show 2021 hanno preso parte al torneo i sei migliori, e vale a dire: I Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina che sostituisce Ciro Priello perchè impegnato con uno spettacolo in teatro, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Tale e Quale Show si conferma ancora una volta come uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico. Ascolti da record durante la dodicesima edizione di un programma oramai leader indiscusso del prime time del venerdì sera complice un prodotto ben confezionato che fa dell’intrattenimento il suo punto di forza. Ricordiamo che il programma è anche social con l’hashtag #taleequaleshow.

“Tale e Quale Show – Il Torneo 2022”: Il video di Pierpaolo Pretelli nei panni di Achille Lauro

Ecco di seguito l’esibizione messa in questa questa sera, venerdì 18 novembre 2022, da Pierpaolo Pretelli nei panni di Achille Lauro durante la puntata speciale di questa edizione di “Tale e Quale Show – Il Torneo 2022”.