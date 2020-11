Torna stasera il nuovo appuntamento su RaiUno con Tale e Quale Show 2020 Il Torneo. L’esibizione canora vedrà impegnati i dieci concorrenti in gara che si alterneranno sul palco per conquistarsi un posto d’onore in graduatoria.

A presentare lo show stasera tornerà Carlo Conti, che riprenderà, seppure da casa, la conduzione del programma dopo essere stato costretto a lasciare la scorsa settimana tutto in mano ai giurati a causa del suo ricovero in ospedale. Ricordiamo infatti che Carlo Conti, risultato positivo al Covid-19, era stato costretto due settimane fa a condurre da casa la trasmissione, per poi dover rinunciare completamente la scorsa settimana a causa del suo ricovero nell’ospedale fiorentino di Careggi. La conduzione era stata affidata ai tre giurati Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi, affiancati da Gabriele Cirilli, che se la sono comunque cavata egregiamente.

Stasera Carlo Conti torna a condurre la puntata in diretta da casa. Il presentatore toscano è infatti stato dimesso dall’ospedale e sta di nuovo bene, anche se i tamponi indicano ancora la sua positività al Coronavirus.

Tale e Quale Show – Il Torneo – Esito seconda puntata

La gara canora che si è svolta lo scorso venerdì 6 novembre 2020 ha visto momenti di emozione altissimi, con l’esibizione di Barbara Cola che ha saputo conquistare tutti imitando Anastacia ed aggiudicandosi la puntata. Secondo classificato è risultato Virginio, con la sua interpretazione di Franco Simone che ci ha permesso di riscoprire uno dei personaggi di cui si parla sempre troppo poco nel nostro Paese. Franco Simone, amato e stimatissimo in America Latina, è sicuramente un poeta senza tempo e l’interpretazione di Respiro che ci ha proposto Virginio ci ha permesso di riscoprirlo.

Al terzo posto si è classificata Lidia Schillaci con la sua imitazione di Antonella Ruggiero, mentre il quarto posto è andato a Jessica Morlacchi con la sua Marcella Bella. In quinta posizione troviamo invece Sergio Muniz, che era dato per favorito, ed al quale è toccato il compito di portare in scena un difficilissimo David Bowie. Il Duca Bianco non era certo facile da imitare ma lui ha saputo regalarci un’esibizione straordinaria. Sesto posto per Agostino Penna, che ha proposto una delle due versioni di Renato Zero in gara.

La sua interpretazione ci ha proposto un Renato decisamente più vicino ai giorni nostri, mentre a Pago è toccato il compito di imitare Renato Zero agli esordi della sua carriera. Dietro le quinte, ad assistere alle due esibizioni, c’era proprio il cantante romano. Deludente è stata però la prova di Pago, che ha finito per classificarsi solo al nono posto. Giulia Sol, con la sua interpretazione di Anna Tatangelo, ha conquistato il settimo posto in classifica, seguita da Carolina Rey, che ha interpretato Geri Halliwell, riuscendo a riproporre la sua grinta e la sua voce ma fallendo purtroppo nel balletto. Qualche difficoltà anche per Francesco Monte, che ha visto la sua interpretazione di un Raf molto complesso piazzarsi al decimo posto.

Anticipazioni Tale e Quale Show – Il Torneo – Terza Puntata

Quali saranno le canzoni protagoniste stasera della gara canora? Il sorteggio effettuato la scorsa settimana, al termine di una puntata davvero densa di emozioni, ha sancito che Barbara Cola sarà Emma Marone, Carolina Rey imiterà Laura Pausini, Sergio Muniz sarà Julio Iglesias, Francesco Monte sarà Tiziano Ferro, Giulia Sol sarà Liza Minnelli, Jessica Morlacchi sarà Rihanna, Lidia Schillaci imiterà Beyonce, Agostino Penna si celerà nei panni di un mito della musica mondiale come Phil Collins, Pago sarà Massimo Ranieri e Virginio sarà Ed Sheeran.

Sicuramente la gara si presenta entusiasmante e l’attesa per il verdetto di stasera promette di tenerci davvero tutti con il fiato sospeso. Chi sarà il vincitore che si aggiudicherà questa terza puntata?