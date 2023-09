E’ Cristiano Malgioglio show nella prima puntata di Tale e Quale Show 2023. Il cantautore, confermato nella giuria con Loretta Goggi e Giorgio Panariello, si presenta in una versione Barbie che ha fatto letteralmente impazzire i social! Non solo, durante la lunga diretta è protagonista delle prime gaffe. Una su tutte ha tanto divertito il pubblico! Scopriamo cosa ha combinato!

Cristiano Malgioglio Barbie a Tale e Quale Show 2023 scambia Ginevra per Elettra Lamborghini

La prima puntata di Tale e Quale Show 2023 conferma Cristiano Malgioglio indiscusso protagonista del varietà di successo di Rai1. La zia Malgy per la puntata del debutto ha scelto un travestimento alla moda visto che si è presentato in un completo rosa Barbie con tanto di brillantini in viso e un cappelo da cowboy. Il suo “outfit” ha fatto impazzire il pubblico in studio e da casa diventando, manco a dirlo, virale sui social.

Durante la serata il cantautore si è reso protagonista di una serie di scivoloni ai danni dei concorrenti della nuova edizione. In particolare quello con Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, ha divertito molto il pubblico. Cosa è successo?

“Ah non sei Elettra?”: Cristiano Malgioglio scivolone con Ginevra Lamborghini a Tale e Quale Show

Ginevra Lamborghini, tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2023, durante la prima puntata ha dovuto calarsi nei panni di Annalisa. Un’imitazione non facile per la ex concorrente del Grande Fratello Vip chiamata a ballare e cantare sulle note del successo “Mon Amour“.

L’esibizione è stata piacevole e la giuria ha apprezzato la prima prova della sorella di Elettra. Lo stesso Cristiano Malgioglio si è complimento con lei, ma peccato che l’abbia confusa con Elettra Lamborghini. “Ah non sei Elettra? Sei la sorella? Ma io non sapevo che avesse una sorella” – è stato il commento del giudice che è poi scoppiato in una contagiosa risata!

Ecco il video con la gaffe di Malgioglio diventato virale sui social!