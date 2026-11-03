Si è conclusa da poco la settima puntata della sedicesima edizione di Tale e Quale Show 2026, andata in onda martedì 3 novembre su Rai1. L’amatissimo varietà condotto da Carlo Conti quest’anno vede in giuria oltre all’insostituibile Cristiano Malgioglio anche Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Questa sera, al fianco della giuria di Tale e Quale Show, arrivano anche due ospiti speciali: Serena Rossi e Nicola Savino, pronti a giudicare le trasformazioni dei concorrenti. Vediamo insieme chi ha vinto la settima puntata di Tale e Quale Show.

Chi ha vinto la settima puntata di Tale e Quale Show 2026: Stefano Meloccaro nei panni di Bruno Lauzi

Una nuova serata all’insegna della musica, delle emozioni e delle grandi trasformazioni ha animato il palco di Tale e Quale Show, dove i protagonisti si sono messi alla prova vestendo i panni di alcune delle più celebri icone della musica italiana e internazionale. Anche questa volta non sono mancati momenti divertenti, interpretazioni sorprendenti e performance capaci di riportare il pubblico indietro nel tempo.

Ad aprire il viaggio musicale è stato Andrea Perroni, che si è calato nei panni di Vasco Rossi interpretando la struggente “Sally”. Atmosfera completamente diversa con Selma, protagonista di una vera esplosione di energia sulle note di “Could It Be Magic” di Donna Summer, regina indiscussa della disco music. Spazio poi alle emozioni con Roberta Morise, che ha interpretato Noemi con “Se t’innamori muori”. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno invece regalato un momento di grande comicità e divertimento, mettendo insieme Frank Sinatra e Lino Banfi.

Jasmine Carrisi si è trasformata in Claudia Mori sulle note di “Non succederà più”, mentre Max Paiella ha conquistato il palco nei panni di Phil Collins con “Against All Odds”. Anna Pettinelli ha riportato in scena il fascino del varietà interpretando Wanda Osiris. A seguire, Vladimir Randazzo ha vestito i panni di Francesco Sarcina con “Vieni da me”, Paola Perego quelli di Patti Smith con “Because the Night” e Stefano Meloccaro ha omaggiato Bruno Lauzi con “Ritornerai”. A chiudere questa carrellata di trasformazioni, Maddalena Corvaglia, brillante nei panni di Nicole Kidman sulle note di “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”. Una serata ricca di musica e spettacolo, che ancora una volta ha dimostrato quanto il palco di Tale e Quale Show sappia sorprendere.

La settima serata ha visto trionfare Stefano Meloccaro nei panni di Bruno Lauzi

La classifica del 3 novembre 2026 di Tale e Quale Show

Ecco di seguito la classifica con i punteggi di questa settimana e il nome del vincitore della puntata di martedì 3 novembre.

Stefano Meloccaro – 92 punti

Roberta Morise – 77 punti

Max Paiella – 68 punti

Andrea Perroni – 61 punti

Selma – 53 punti

Vladimir Randazzo – 51 punti

Maddalena Corvaglia – 46 punti

Insinna & Cirilli – 46 punti

Non c’è un ottavo classificato per pari merito

Paola Perego – 45 punti

Anna Pettinelli – 38 punti

Jasmine Carrisi – 37 punti

Le esibizioni della prossima puntata di mercoledì 11 novembre 2026

Durante la diretta, Carlo Conti ha svelato ai concorrenti di Tale e Quale Show 2026 anche le imitazioni con cui dovranno confrontarsi nella prossima puntata di mercoledì 11 novembre:

* Jasmine Carrisi sarà Madonna

* Gabriele Cirilli e Flavio Insinna saranno Fiona & Cenerentola

* Maddalena Corvaglia sarà Marcella Bella

* Selma Ezzine sarà Whitney Houston

* Stefano Meloccaro sarà Pippo Franco

* Roberta Morise sarà Mia Martini

* Max Paiella sarà Michele Zarrillo

* Paola Perego sarà Iva Zanicchi

* Andrea Perroni rappresenterà i Gipsy Kings

* Anna Pettinelli sarà Jessica Rabbit

* Vladimir Randazzo sarà Domenico Modugno