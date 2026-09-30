Si è conclusa da poco la seconda puntata della sedicesima edizione di Tale e Quale Show 2026, andata in onda mercoledì 30 settembre su Rai1. L’amatissimo varietà condotto da Carlo Conti quest’anno vede in giuria oltre all’insostituibile Cristiano Malgioglio anche Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Quarto giudice speciale di puntata: Ubaldo Pantani. Vediamo insieme chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show.

Chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show 2026: Selma che ha imitato Beyoncé

Durante la seconda puntata di Tale e Quale Show non si può non citare l’imitazione di Andrea Perroni che ha interpretato Franco Califano sulle note di Minuetto, regalando una grande emozione ai presenti in studio. In apertura di puntata sono Intervenuti anche Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. I due comici hanno videochiamato Carlo Conti, per un siparietto tutto da ridere. Ubaldo Pantani è stato il quarto giudice.

Le imitazioni dei concorrenti hanno visto Jasmine Carrisi vestire i panni di Angelina Mango, mentre Maddalena Corvaglia quelli di P!nk. Roberta Morise ha imitato Elodie. Paola Perego si è mostrata nei panni di Sylvie Vartan, mentre Anna Pettinelli quelli di Ditonellapiaga. Selma, ha interpretato Beyoncè.

Tra gli altri concorrenti, Stefano Meloccaro ha Interpretato Zucchero mentre Max Panella ha vestito i panni di Tom Jones. Vladimir Randazzo ha cantato sulle note di Achille Lauro. Infine, la coppia formata da Insinna e Gabriele Cirilli, per il loro duetto impossibile, hanno scelto Bobby Solo ed Elvis Presley.

La classifica del 30 settembre 2026 di Tale e Quale Show

Ecco di seguito la classifica con i punteggi di questa settimana e il nome del vincitore della puntata di mercoledì 30 settembre.

1. Selma – Beyoncé — 65 punti

2. Andrea Perroni – Franco Califano — 62 punti

3. Maddalena Corvaglia – P!nk — 61 punti

4. Max Paiella – Tom Jones — 51 punti

5. Roberta Morise – Elodie — 50 punti

6. Stefano Meloccaro – Zucchero — 49 punti

7. Vladimir Randazzo – Achille Lauro — 43 punti

8. Paola Perego – Sylvie Vartan — 34 punti

9. Jasmine Carrisi – Angelina Mango — 32 punti

10. Anna Pettinelli – Ditonellapiaga — 29 punti

11. Flavio Insinna & Gabriele Cirilli – Bobby Solo & Elvis Presley — 28 punti

Le esibizioni ed imitazioni della prossima puntata di mercoledì 7 ottobre 2026

Durante la diretta, Carlo Conti ha svelato ai concorrenti di Tale e Quale Show 2026 anche le imitazioni con cui dovranno confrontarsi nella prossima puntata di mercoledì 7 ottobre:

Jasmine Carrisi sarà ANNA

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna saranno Totò e Charlie Chaplin

Maddalena Corvaglia sarà Geri Halliwell

Selma Ezzine sarà Alicia Keys

Stefano Meloccaro sarà Gianni Morandi

Roberta Morise sarà Loredana Berté

Max Paiella sarà Francesco Gabbani

Paola Perego sarà Orietta Berti

Andrea Perroni sarà Geolier

Anna Pettinelli sarà Doris Day

Vladimir Randazzo sarà Sayf

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è per mercoledì 7 ottobre 2026 su Rai1.