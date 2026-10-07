Si è conclusa da poco la terza puntata della sedicesima edizione di Tale e Quale Show 2026, andata in onda mercoledì 7 ottobre su Rai1. L’amatissimo varietà condotto da Carlo Conti quest’anno vede in giuria oltre all’insostituibile Cristiano Malgioglio anche Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Quarto giudice speciale di puntata: Massimo Ceccherini. Vediamo insieme chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show.

Chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2026: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Totò e Charlie Chaplin

La terza puntata di Tale e Quale Show 2026, andata in onda mercoledì 7 ottobre, ha regalato al pubblico una nuova carrellata di trasformazioni, tra grandi protagonisti della musica italiana e internazionale e interpretazioni che hanno messo alla prova le doti artistiche dei concorrenti. Sul palco degli Studi Fabrizio Frizzi, i protagonisti si sono cimentati in performance molto diverse tra loro, cercando di conquistare la giuria e il pubblico a colpi di voce, look e presenza scenica.

Tra le esibizioni più attese, Selma Ezzine ha vestito i panni di Alicia Keys, mentre Roberta Morise si è trasformata in Loredana Bertè. Stefano Meloccaro ha interpretato Gianni Morandi, Jasmine Carrisi ha portato sul palco Anna Pepe, mentre Max Paiella si è cimentato con Francesco Gabbani. Spazio anche a Andrea Perroni, nei panni di Geolier, e a Paola Perego, che ha interpretato Orietta Berti.

A giudicare le performance, insieme alla giuria del programma, anche un quarto giudice d’eccezione: Massimo Ceccherini, chiamato a commentare con il suo inconfondibile stile le esibizioni della serata. Una puntata ancora una volta all’insegna della musica, dell’intrattenimento e delle trasformazioni, con i concorrenti impegnati a sorprendere giuria e telespettatori.

La terza serata ha visto trionfare Flavio Insinna e Gabriele Cirilli che hanno interpretato Totò e Charlie Chaplin.

La classifica del 7 ottobre 2026 di Tale e Quale Show

Ecco di seguito la classifica con i punteggi di questa settimana e il nome del vincitore della puntata di mercoledì 7 ottobre.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Totò e Charlie Chaplin — 76 punti Roberta Morise – Loredana Bertè — 69 punti Selma Ezzine – Alicia Keys — 54 punti Stefano Meloccaro – Gianni Morandi — 49 punti Andrea Perroni – Geolier — 47 punti Paola Perego – Orietta Berti — 43 punti Anna Pettinelli – Doris Day — 40 punti Vladimir Randazzo – Sayf — 40 punti Maddalena Corvaglia – Geri Halliwell — 39 punti Jasmine Carrisi – Anna Pepe — 29 punti Max Paiella – Francesco Gabbani — 26 punti

Le esibizioni ed imitazioni della prossima puntata di mercoledì 14 ottobre 2026

Durante la diretta, Carlo Conti ha svelato ai concorrenti di Tale e Quale Show 2026 anche le imitazioni con cui dovranno confrontarsi nella prossima puntata di mercoledì 14 ottobre:

Selma Ezzine → Gloria Gaynor

Jasmine Carrisi → Britney Spears

Andrea Perroni → Gino Paoli

Vladimir Randazzo → Elton John

Max Paiella → Mahmood

Roberta Morise → Dua Lipa

Maddalena Corvaglia → Emma

Paola Perego → Patty Pravo

Stefano Meloccaro → Umberto Tozzi

Anna Pettinelli → Nada

Flavio Insinna & Gabriele Cirilli → Gilbert Bécaud & Alvaro Vitali

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è per mercoledì 14 ottobre 2026 su Rai1.