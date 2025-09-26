Prima puntata della nuova edizione, la quindicesima, di Tale e Quale Show 2025, trasmessa venerdì 26 settembre. Il varietà è condotto da Carlo Conti, affiancato da una giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Vediamo insieme chi ha vinto.

Chi ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2025: Tony Maiello è il vincitore

Nella prima puntata di Tale e Quale Show 2025, andata in onda il 26 settembre, special guest è stato Ubaldo Pantani mentre Cristiano Malgioglio ha scelto un outfit particolare, quello della regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie. Carlo Conti inoltre ha voluto ricordare in apertura Pippo Baudo:

“Uno dei nostri maestri. Uno dei nostri fari. Questa edizione è dedicata a lui”.

La classifica finale è stata determinata combinando i voti dei giudici con le preferenze dei telespettatori e ha visto trionfare Tony Maiello. Il pubblico da casa infatti, attraverso i social, ha votato il loro preferito. I tre più votati hanno ricevuto un bonus che si è aggiunto al verdetto della giuria. Prima per i social è stata Antonella Fiordelisi, secondi Gabriele Cirilli e Flavio Insinna e terzo Samuele Cavallo.

"E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te

Di te che mi conosci e sai ca mor' per te” 💋 Tony Maiello interpreta Sal Da Vinci a #taleequaleshow pic.twitter.com/EAoAC5v2Fq — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 26, 2025

Tale e Quale Show 2025, classifica della puntata del 26 settembre

Se Tony Maiello è il vincitore della prima puntata di Tale e Quale Show 2025 con ‘Rossetto e caffè‘, vediamo nel dettaglio come si sono classificati gli altri partecipanti.

1)Tony Maiello con 58 punti

2) Pamela Petrarolo con 57 punti

3) Samuele Cavallo e Cirilli-Insinna con 53 punti

5) Peppe Quintale con 44 punti

6) Antonella Fiordelisi con 42 punti

7) Le Donatella con 41 punti

8) Tony Dallara con 31 punti

10) Carmen Di Pietro e Maryna con 30 punti

Da segnalare la somiglianza vocale di Pamela Petrarolo nei panni di Noemi, che forse meritava la vittoria.

Le esibizioni della prossima settimana

Ma quali saranno le esibizioni della prossima settimana prevista per venerdì 3 ottobre, sempre su Rai1? Questi gli accoppiamenti: