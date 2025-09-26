Venerdì 26 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show 2025 con i social che hanno premiato Antonella Fiordelisi nei panni di Gaia. Il varietà di punta di Rai1, condotto da Carlo Conti, ha scelto un cast molto affiatato per questa 15esima edizione che vede anche due coppie gareggiare come unico concorrente. Vediamo insieme tutte le esibizioni.

Tale e Quale show 2025, social impazziti per Antonella Fiordelisi che interpreta Gaia

Saranno sette gli appuntamenti con la nuova edizione di Tale e Quale Show 2025. Il programma, condotto da Carlo Conti (che verrà sostituito da Nicola Savino durante Sanremo), vede una giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e da una special guest che cambia ad ogni puntata. Nella prima era presente Ubaldo Pantani che con la sua voce ha interpretato diversi personaggi da Simone Inzaghi (ex della Marcuzzi) a Lapo Elkann.

Nel cast di questa edizione di Tale e Quale Show 2025 troviamo Carmen Di Pietro, Le Donatella (come unico concorrente), Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l’inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli (che gareggia come unico concorrente), Gianni Ippoliti, Tony Maiello e Peppe Quintale. Ma qual è stata la migliore esibizione della prima puntata secondo i social?

La preferita è senza dubbio Antonella Fiordelisi nei panni di Gaia che ha ottenuto tantissimi like e commenti. L’ex schermitrice e influencer ha cantato e ballato il brano presentato a Sanremo ‘Chiamo io chiami tu’ diventato virale su Tiktok con la sua coreografia.

“Chiamo io chiami tu

Chi è il primo che cede stasera” 📲 Antonella Fiordelisi interpreta Gaia a #taleequaleshow pic.twitter.com/0ZS6guDXnX — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 26, 2025

La voce più simile all’originale però è stata quella di Pamela Petrarolo nei panni di Noemi. L’unica che ha ottenuto anche un commento positivo da parte di Malgioglio.

“Perché, in fondo, sai

Che se sto qua

Ti stringerei fino ad odiarti, ma lo so

Che non è facile lasciarsi perdere

Serenamente” ❣️ Pamela Petrarolo interpreta Noemi a #taleequaleshow pic.twitter.com/oNQlhpoPY7 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 26, 2025

Ha stupito poi l’esibizione di Gabriele Cirilli con Flavio Insinna che hanno interpretato Lucio Corsi e Luciano Pavarotti. Ne è venuto fuori un duetto emozionante e simpatico che è stato premiato dal pubblico con il secondo posto. Terzo invece per il pubblico Samuele Cavallo nei panni di Olly.

"Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi” 🎤 Flavio Insinna e Gabriele Cirilli interpretano Lucio Corsi e Luciano Pavarotti a #taleequaleshow pic.twitter.com/SMvGIK2sGZ — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 26, 2025

Le interpretazioni di tutti i concorrenti della prima puntata

Vediamo nel dettaglio tutte le esibizioni, con la scelta degli accoppiamenti, della prima puntata di Tale e Quale Show 2025.

Le Donatella hanno interpretato Alessandra Amoroso (con tanto di pancione finto) e Serena Brancale sulle note di ‘Serenata‘. Peppe Quintale è stato Elvis Presley, Marina Valdemoro Maino, in arte Maryna invece Lady Gaga. Tony Maiello ha cantato ‘Rossetto e caffè’ di Sal Da Vinci mentre Gianni Ippoliti ci ha riportato al passato, con lo schermo bianco e nero, con Tony Dallara. Carmen Di Pietro, con il gobbo con il testo, ha cantato e ballato nel panni di Madonna mentre Samuele Cavallo è stato Olly.