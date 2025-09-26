Ci siamo: Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti torna nella prima serata di Rai1. Ecco tutte le anticipazioni, la giuria e le imitazioni della prima puntata di stasera, venerdì 26 settembre 2025.

Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1, cast e giuria

Stasera, venerdì 26 settembre 2025, dalle 21.30 appuntamento con la prima puntata della nuova edizione di “Tale e Quale Show“, il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Il programma, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, si conferma uno degli appuntamenti televisivi più attesi e seguiti della televisione italiana. La quindicesima edizione, trasmessa in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, vedrà al timone ancora una volta Carlo Conti, mentre in giuria ritroviamo: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello.

La nuova stagione è composta da sette prime serate all’insegna di show, musica e divertimento. Il format che negli anni è diventato un must della tv italiana torna con la sua energia contagiosa. E non solo sul piccolo schermo, visto che le performance di Tale e Quale ogni anno fanno anche il pieno di like e condivisioni su X, Facebook e TikTok. Ma passiamo al cast di questa 15ima edizione. Sul palco ci sono: Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, la coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale.

Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della prima puntata e la giuria

Ma passiamo alle imitazioni della prima serata di venerdì 26 settembre 2025 di Tale e Quale Show 2025. Anche nella prima puntata di debutto i concorrenti vip dovranno cimentarsi con imitazioni di grandi star della musica italiana ed internazionale. Ecco le imitazioni della prima puntata di Tale e Quale Show 2025: questa

Peppe Quintale imiterà Elvis Presley;

imiterà Elvis Presley; Marina Valdemoro Maino , in arte Maryna, si calerà nei panni di Lady Gaga;

, in arte Maryna, si calerà nei panni di Lady Gaga; Antonella Fiordelisi sarà Gaia;

sarà Gaia; Tony Maiello si trasformerà in Sal Da Vinci;

si trasformerà in Sal Da Vinci; Le Donatella nei panni di Alessandra Amoroso e Serena Brancale;

nei panni di Alessandra Amoroso e Serena Brancale; Gianni Ippoliti imiterà Tony Dallara;

imiterà Tony Dallara; Pamela Petrarolo nei panni di Noemi;

nei panni di Noemi; Carmen Di Pietro sarà Madonna;

sarà Madonna; Samuele Cavallo nei panni di Olly;

nei panni di Olly; Flavio Insinna sarà Lucio Corsi e Gabriele Cirilli ricorderà Luciano Pavarotti.

Esibizioni rigorosamente dal vivo per tutti gli Artisti in gara, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. L’obiettivo: calarsi nei panni delle star della musica italiana e mondiale. Lo show sarà arricchito dalle coreografie di Fabrizio Mainini e dal corpo di ballo fisso. Tutte le esibizioni saranno sottoposte al giudizio della giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, ma ricordiamo che anche il pubblico da casa avrà un ruolo importante visto che potrà votare con i like il concorrente preferito su X e Facebook.

Al termine di ogni appuntamento, infatti, verrà annunciato un vincitore, ma sarà solo nella settima e ultima puntata che si conoscerà il nome del “Campione di Tale e Quale Show 15”. Il varietà è anche social: durante tutte le puntate si potrà interagire commentando le esibizioni dei personaggi con l’hashtag #taleequaleshow.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2025 è il venerdì in prima serata su Rai1.