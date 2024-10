Ieri sera, venerdì 11 ottobre, Carlo Conti è tornato in tv con la quarta puntata di Tale e Quale Show 2024, trasmessa in prima serata su Rai1. Il conduttore durante questa edizione è affiancato dalla giuria composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio con giudice speciale di puntata Geppi Cucciari. A trionfare durante la serata è Verdiana.

Chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2024: Verdiana è la vincitrice

Nella quarta puntata, andata in onda il 11 ottobre, la classifica finale è stata determinata combinando i voti dei giudici con le preferenze del pubblico. Gli spettatori hanno potuto votare tramite i canali social ufficiali del programma.

Tale e Quale Show 2024, classifica della puntata di ieri sera, 11 ottobre

Ecco di seguito la classifica finale della puntata di ieri sera:

Verdiana con 73 punti Kelly Joyce con 55 punti Simone Annicchiarico con 53 punti Thomas con 52 punti Feisal Bonciani con 50 punti Giulia Penna con 48 punti Amelia Villano con 43 punti Justine Mattera con 38 punti Roberto Ciufoli con 34 punti Carmen Di Pietro con 30 punti Massimo Bagnato con 28 punti

Le esibizioni della prossima settimana

