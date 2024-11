Tale e Quale Show, il varietà campione d’ascolti presentato da Carlo Conti, torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni, la giuria e le imitazioni della sesta puntata di stasera, venerdì 1 novembre 2023.

Tale e Quale Show 2024, stasera su Rai 1, cast e giudici

Stasera, venerdì 1 novembre 2024, alle ore 21.30, va in onda la settima puntata di “Tale e Quale Show“, il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Manca sempre meno per la finale di questa edizione che si conferma uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Nella scorsa puntata a trionfare è stata Kelly Joyce che ha imitato Grace Jones in “I’ve seen that face before (Libertango)”. Al secondo Feisal Bonciani nei panni di James Brown e terza classificata Giulia Penna che ha imitato Alicia Keys. Al momento in testa alla classifica provvisoria c’è Verdiana, sul podio anche Bonciani e Joyce

Naturalmente è ancora tutto da decidere per i concorrenti che questa sera si sfideranno in una nuova gara. A giudicare le esibizioni live e le imitazioni la giuria composta da: Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio a cui si aggiunge il quinto giudice Massimo Lopez. Ricordiamo che tutte le esibizioni sono dal vivo con gli arrangiamenti musicali curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Anticipazioni Tale e Quale Show 2024, le imitazioni della settima puntata del 1 novembre

Ma passiamo alle imitazioni della quarta puntata di venerdì 1 novembre 2024 di Tale e Quale Show. Ecco tutti gli accoppiamenti e le imitazioni di stasera:

Justin Mattera ricorderà Don Lurio;

Roberto Ciufoli sarà uno dei Ricchi e Poveri;

Amelia Villano nei panni di LP;

Kelly Joyce sarà Rihanna;

Giulia Penna imita Ornella Vanoni;

Verdiana Zangaro nei panni di Anna Oxa;

Carmen Di Pietro sarà le Gemelle Kessler;

Thomas Bocchimpani nei panni di Morten Harket;

Feysal Bonciani ricorderà Michael Jackson;

Massimo Bagnato sarà Sergio Endrigo;

Simone Annichiarico omaggerà Joe Cocker.

Tale e Quale Show 2024, come si vota?

A votare le imitazioni dei concorrenti vip di Tale e Quale Show 2024 la giuria presente in studio, ma anche il pubblico da casa che gioca un ruolo determinante nella classifica finale. Come? Tramite il voto del concorrente preferito attraverso i social network Facebook e X.

Le tre performance più apprezzate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Come sempre ricordiamo che il varietà è anche social e durante la puntata si può interagire e commentare le esibizioni dei personaggi e i commenti della giuria con l’hashtag #taleequaleshow.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2024 è tutti i venerdì sera in prima serata su Rai1.