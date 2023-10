Durante la terza puntata di Tale e Quale Show 2023, in onda questa sera in prima serata su Rai Uno, venerdì 6 ottobre 2023, alla corte di Carlo Conti si sono nuovamente presentanti Francesco Paolantoni e l’amico di avventure Gabriele Cirilli. I due attori, insieme a Biagio Izzo, con l’ironia che li contraddistingue, si sono cimentati con l’imitazione dei The Ronettes.

Tale e Quale Show 2023, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nei panni dei The Ronettes

Francesco Paolantoni è tornato a Tale e Quale Show 2023 nuovamente da ripentente. Dopo il successo a furor di popolo per le esibizioni della scorsa edizione del programma condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1, Paolantoni e Cirilli hanno accettato di rimettersi nuovamente in gioco, portando sul palco la loro ironia. Con loro Valentina Persia.

Durante la terza puntata in onda questa sera, i due attori hanno dovuto cimentarsi interpretando i The Ronettes. Grandi apprezzamenti da parte del pubblico in sala, che ha applaudito i due attori.

Oltre a Francesco Paolantoni e l’amico di avventure Gabriele Cirilli, nel cast del programma ci sono anche: Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. I protagonisti, nell’arco del loro percorso all’interno di Tale e Quale Show 2203, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Ricordiamo che il varietà condotto da Carlo Conti è anche social e durante la puntata si può interagire e commentare le esibizioni dei personaggi del cast e i commenti della giuria con l’hashtag legato alla trasmissione di Rai 1 #taleequaleshow.

Tale e Quale Show 2023, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono i The Ronettes | Video

Ecco di seguito il video che mostra l’esibizione portata questa sera sul palco da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli durante la terza imperdibile puntata di Tale e Quale Show 2023 mentre interpretano The Ronettes.