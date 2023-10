Carlo Conti torna in diretta con la sesta puntata di Tale e Quale Show 2023, il varietà campione d’ascolti trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni e le imitazioni di stasera, venerdì 27 ottobre 2023.

Tale e Quale Show 2023, stasera su Rai1

Venerdì 27 ottobre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con la sesta puntata di Tale e Quale Show, il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti su Rai1. Dopo il grandissimo successo e gli ascolti boom delle precedenti puntate, Carlo Conti torna in diretta da dagli studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma con una nuova imperdibile puntata. Il varietà di di punta di Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vedrà anche questa serata i concorrenti calarsi nei panni di grandi miti della musica italiana contemporanea e non in un lungo arco temporale di sessanta anni. La scorsa settimana il vincitore di puntata è stato Lorenzo Licitra grazie ad una emozionante ricordo ed omaggio ad Alex Baroni sulle note di “Cambiare”. Sul podio, a seguire, Gaudiano-Hozier e Jo Squillo-Annie Lennox. Chi sarà il vincitore di stasera?

Intanto la classifica provvisoria, in vista della finale, vede al primo posto Gaudiano tallonato da Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì. Ad una settimana dalla proclamazione del vincitore dell’edizione 2023 di Tale e Quale Show la gara si fa sempre più agguerrita e i punti sono sempre più importanti per scalare la classifica.

Tale e Quale Show 2023, le imitazioni della sesta puntata; venerdì 27 ottobre

Scopriamo gli abbinamenti e le imitazioni della sesta puntata di stasera, venerdì 27 ottobre 2023.

Ginevra Lamborghini sarà Madame;

sarà Madame; Ilaria Mongiovì imiterà Marcella Bella;

imiterà Marcella Bella; Pamela Prati omaggerà Carmen Miranda;

omaggerà Carmen Miranda; Jasmine Rotolo si calerà nei panni di Noemi;

si calerà nei panni di Noemi; Maria Teresa Ruta sarà Nancy Sinatra;

sarà Nancy Sinatra; Jo Squillo dovrà imitare Mina;

dovrà imitare Mina; Alex Belli omaggerà il mito di Toto Cutugno;

omaggerà il mito di Toto Cutugno; Gaudiano interpreterà Tananai;

interpreterà Tananai; Licitra dovrà ricordare Michael Jackson;

dovrà ricordare Michael Jackson; i ripetenti’ Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nei panni de Las Ketchup, il gruppo delle 3 sorelle interpreti del famosissimo “Aserejè”.

Grande assente Scialpi che, per un problema alla caviglia, è costretto a dare forfait lasciando così la gara.

Come sempre tutti i concorrenti saranno sottoposti al giudizio insindacabile della giurai composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Anche il pubblico da casa potrà esprimere la propria preferita tramite gli account Facebook e X e potrà commentare la diretta con l’hashtag #taleequaleshow.

L’appuntamento con Tale e Quale Show è il venerdì in prima serata su Rai1.