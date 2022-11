Tutto pronto per la nuova edizione di “Tale e Quale Show – Il Torneo“, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Dopo la vittoria di Antonino Spadaccino tornano in gara i migliori concorrenti delle ultime edizioni per una sfida davvero imperdibile. Ecco tutte le anticipazioni.

Tale e Quale Show 2022, al via il torneo su Rai1: i concorrenti

Al via da venerdì 18 novembre dalle ore 21.25 il Torneo di Tale e Quale Show 2022 che proclamerà il Campione di Tale e Quale Show 2022. Carlo Conti è pronto a presentare la gara dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con protagonisti i migliori concorrenti di questa ultima edizione:

Antonino

Andrea Dianetti

Gilles Rocca

Rosalinda Cannavò

Valentina Persia

Elena Ballerini.

I sei migliori del 2022 dovranno sfidarsi contro i migliori dell’undicesima edizione:

Gemelli di Guidonia

Francesca Alotta

Dennis Fantina che sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro

che sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro Deborah Johnson ,

, Stefania Orlando

Pierpaolo Pretelli.

Come sempre le 12 performance dei concorrenti saranno dal vivo accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Si tratta di un vero e proprio ‘Torneo dei Campioni’ che promette spettacolo, divertimento ed emozioni. Chi sarà il Campione del Torneo di Tale e Quale Show 2022? Naturalmente fuori gara è confermata la presenza del duo Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Tale e Quale Show Il torneo 2022: la giuria

Tutti i concorrenti del Torneo di Tale e Quale Show 2022 dovranno vedersela con il voto della giuria. Dietro la scrivani ritroveremo: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Non solo, ogni singolo concorrente vip dovrà convincere anche i propri compagni d’avventura visto che a fine puntata ognuno di loro potrà esprimere una preferenza di voto.

Tale e Quale Show si conferma ancora una volta come uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico. Ascolti da record per la dodicesima edizione di un programma oramai leader indiscusso del prime time del venerdì sera complice un prodotto ben confezionato che fa dell’intrattenimento il suo punto di forza. Ricordiamo che il programma è anche social con l’hashtag #taleequaleshow.