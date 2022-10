Stasera torna l’appuntamento con Tale e Quale Show 2022, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni, gli ospiti e le imitazioni della terza puntata in onda venerdì 14 ottobre 2022.

Tale e Quale Show 2022, la terza puntata stasera su Rai1

Tutto pronto per la terza puntata di “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. In diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma dalle ore 21.25 assisteremo all’esibizione dei concorrenti vip pronti a calarsi nei panni di personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Il varietà si conferma amatissimo dal pubblico televisivo e leader negli ascolti. Non solo, il varietà, osannato dalla critica e dal pubblico, è sempre più social.

La seconda puntata ha visto trionfare Antonino Spadaccino con la sua imitazione di Tom Walker sulle note di “Leave a light on”. Al secondo posto Andrea Dianetti-Gianni Morandi e terza posizione per Claudio Lauretta-Pino Daniele. Al momento la classifica provvisoria vede al primo posto il vincitore di Amici di Maria De Filippi seguito da Gilles Rocca e Claudio Lauretta. Chi riuscirà a trionfare in questo terzo appuntamento?

Tale e Quale Show 2022, cast e abbinamenti della terza puntata

La terza puntata di Tale e Quale Show 2022 si preannuncia davvero imperdibile con degli abbinamenti davvero intriganti e divertenti. Ecco il cast e gli abbinamenti che vedremo sul palco:

Elena Ballerini sarà Céline Dion

sarà Céline Dion Rosalinda Cannavò nei panni di Dua Lipa

nei panni di Dua Lipa Samira Lui imiterà Gaia

imiterà Gaia Valeria Marini cercherà di imitare Patty Pravo

cercherà di imitare Patty Pravo Alessandra Mussolini sarà Lady Gaga

sarà Lady Gaga Valentina Persia nei panni di Clementino

nei panni di Clementino Andrea Dianetti sarà Claudio Baglioni

sarà Claudio Baglioni Claudio Lauretta si trasformerà in Zucchero

si trasformerà in Zucchero Gilles Rocca imiterà Dargen D’Amic

imiterà Dargen D’Amic Antonino nei panni di Fausto Leali

nei panni di Fausto Leali Francesco Paolantoni e il personal coach Gabriele Cirilli ricorderanno il mito di Stanlio e Ollio.

Ricordiamo che tutti i concorrenti canteranno esclusivamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. A votare le loro imitazioni ci sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e un quarto giudice speciale. Questa settimana ospite Ubaldo Pantani nei panni di Mario Giordano. Non solo, a votare anche il pubblico da casa che potrà esprimere la propria preferenza tramite Facebook e Twitter. Le tre esibizioni più votate daranno ai concorrenti 5, 3 e 1 punto.

“Tale e Quale Show” è anche social. Il varietà è presente su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow.