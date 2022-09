E’ stata uno dei personaggi più amati delle scorse edizioni del Grande Fratello Vip. Il pubblico la conosceva come Adua Del Vesco ma ora Rosalinda Cannavò ha deciso di lasciarsi alle spalle il passato riconciliandosi con se stessa. Nel reality, abbiamo conosciuto il lato più intimo e fragile di Rosalinda ma ora a Tale e quale Show siamo pronti a scoprire il suo talento. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videointervistata in esclusiva alla conferenza stampa di presentazione del programma.

Intervista a Rosalinda Cannavò

Rosalinda ha dichiarato che era la prima volta che sosteneva il provino per partecipare al programma: “E’ un programma che amo e che ho sempre seguito. Mi piace cantare, recitare e l’idea di coniugare entrambe le cose non mi dispiaceva affatto. Ora vedremo sul palco come me la caverò”.

Rosalinda Cannavò fa anche i nomi dei cantanti che le piacerebbe imitare: “Non vorrei imitare un uomo ma qui non si sa mai cosa può succedere. Vorrei imitare Elodie”.

Rosalinda Cannavò ha scoperto la passione per il canto quando era piccola: “Il canto è stata la mia passione ed è venuta ancor prima della recitazione. Non ho mai preso lezioni e ho iniziato solo di recente a studiare. Me la cavo anche se sono ancora lontana dall’essere una cantante professionista”.

Tra i giurati, Rosalinda ritrova Cristiano Malgioglio con cui aveva condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip. Le chiediamo se teme il suo giudizio: “Cercherò di vivere i giudizi e le critiche come consigli per crescere nel corso delle puntate e se ci sarà da bacchettarmi prenderò spunto per fare meglio nella settimana successiva”.

Abbiamo poi chiesto a Rosalinda Cannavò quale aspettative abbia da questa esperienza dopo quella del reality: “Voglio far capire al pubblico che oltre alla mia sfera privata c’è altro e che c’è un impegno professionale. Spero di migliorare anche da questo punto di vista”.

Nella casa del grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha conosciuto Andrea Zenga con cui sta vivendo una bellissima storia d’amore. Riguardo la sua partecipazione, come ha commentato Andrea? Rosalinda ci ha svelato: “Andrea è felicissimo che io partecipi a questo programma. Anche lui è un fan sfegatato e per quanto possibile sarà presente durante le puntate. Andrea mi dà tantissima carica anche nei momenti di sconforto che possono capitare. Mi sarà sempre accanto”.

Lo scorso anno, abbiamo apprezzato Rosalinda nelle vesti di conduttrice di Casa Chi. Quest’anno a sostituirla ci sarà Sophie Codegoni. Rosalinda ha dichiarato: “Vorrei continuare nella conduzione. Mi piacerebbe in particolare fare un programma musicale. Sophie è bravissima e ho visto già qualche puntata. Le faccio un grandissimo in bocca al lupo. Si merita di stare lì”.

