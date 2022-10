Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle e la partecipazione all’Isola dei Famosi è pronto a rimettersi in gioco. Gilles Rocca è uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e quale show, in partenza il prossimo 30 settembre su Raiuno. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo videointervistato in esclusiva durante la presentazione alla stampa della nuova edizione del programma. Gilles Rocca è apparso emozionato e desideroso di iniziare questa nuova avventura.

Intervista esclusiva a Gilles Rocca

Ai nostri microfoni Gilles ha confidato: “Non mi ha convinto nessuno ad accettare questa sfida. Sono stato io a dover convincere Carlo perché è un programma che amo e che seguo da tantissimi anni. Quando mi è arrivata la proposta di fare il provino ero molto felice e mi sono approcciato con la dovuta delicatezza perché ripeto sempre che non ero un ballerino e non sono un cantante. Nel ballo ho fatto sfoggio delle mie doti e qui a Tale e quale show lo scopriremo insieme”.

Gilles Rocca è pronto a stupire il pubblico anche perché parlando di imitazioni ci ha rivelato: “Da piccolo mi divertivo ad imitare e lo facevo anche con gli amici. Nel canto però è più complicato e me ne sono accorto lunedì quando ho iniziato le prove”.

Gilles Rocca teme più il giudizio di se stesso piuttosto che quello della giuria: “Non sono mai contento di quello che faccio e di solito quando mi riguardo non mi piaccio. Poi se la giuria esprimerà un voto negativo sarà ancora più drammatico. Accetterò tutti i consigli per cercare di migliorare”.

In questa avventura, Gilles Rocca ha incontrato nuovamente Valentina Persia, sua compagna di avventura all’Isola dei Famosi. In quell’occasione tra i due erano volati stracci e non erano mancate discussioni e tensioni. Ora come sono i rapporti? A chiarirlo è stato Gilles Rocca ai nostri microfoni: “Nel reality la mancanza di fame si fa sentire e dopo una settimana è normale perdere la testa. Si discuteva anche a causa delle condizioni in cui trovavamo a vivere e per la dieta forzata. A Tale e quale ho ritrovato anche Alessandra Mussolini con la quale ho fatto sia Nudi per la Vita che Ballando con le stelle ma anche Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni”.

Durante l’Isola dei Famosi, Gilles Rocca si è attirato numerose critiche a causa del suo carattere. Gli chiediamo allora se questa esperienza possa servirgli per riscattarsi dall’immagine che aveva dato di sé al pubblico: “Non lo vivo come riscatto. Bisognerebbe conoscere bene le dinamiche e chiedersi perché quella persona si comporta in un determinato modo. In televisione non sempre emerge tutto quello che è una persona. All’Isola dei Famosi mi sono comportato come mi sentivo di fare e non vivo questa esperienza come un riscatto”.

A conclusione, abbiamo chiesto a Gilles Rocca cosa gli abbiano detto in famiglia di questa sua nuova avventura televisiva: “La mia famiglia è felice di questa nuova esperienza. Noi seguiamo da anni come service Tale e quale come era Ballando con le stelle. Anche Miriam è felicissima. Lei è una bravissima attrice e in questa esperienza è fondamentale anche l’interpretazione. Fa il tifo per me e questa volta ancora di più. Quando ho partecipato all’Isola dei Famosi era scettica e conoscendomi sapeva che il mio essere vero in certe circostanze poteva essere recepito dal pubblico in modo negativo. A Tale e quale show sono di nuovo nella mia comfort zone”, ha rivelato. Gilles Rocca bisserà il successo di Ballando con le stelle?

Intervista video