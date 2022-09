Quando parliamo di Tale e quale show non pensiamo solo a Carlo Conti. Le incursioni comiche di Gabriele Cirilli sono state infatti un valore aggiunto per il programma in questi anni. Prima concorrente, poi ospite fisso, Gabriele Cirilli avrà quest’anno un ruolo speciale. Gabriele sarà il coach di Francesco Paolantoni che torna in qualità di ripetente.

Intervista a Gabriele Cirilli

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Gabriele Cirilli che ci ha svelato qualcosa in più su questa “strana” collaborazione: “Sono emozionato in primis perché Paolantoni è uno dei miei miti e poi perché avrò una missione. Dovrò convincere il pubblico, la giuria e anche Carlo Conti che Paolantoni non andava rimandato bensì promosso”.

Gabriele Cirilli ci ha poi raccontato qualcosa in più sul rapporto con Francesco Paolantoni: “Ci conosciamo da tanti anni ma ultimamente ci ha unito molto una trasmissione che abbiamo fatto per Raidue, Nudi per la vita. E’ stata una trasmissione fantastica e abbiamo respirato un bel clima anche dietro le quinte. In questa occasione, io e Francesco abbiamo trovato una bella intesa. Prima ancora di questa esperienza ci eravamo incontrati nel programma di Nek tanto che Carlo Conti vedendoci insieme ci ha voluto portare a Tale e quale show”.

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni riserveranno delle sorprese al pubblico. Oggi in molti si chiedono cosa di dobbiamo aspettare da questa coppia. Ai nostri microfoni, Gabriele Cirilli ci ha dato qualche indizio: “Faremo una coppia che ha vinto il Festival di Sanremo ma non vi dico in quale anno però posso dire che sono due uomini. So solo che mi vengono i brividi a pensare a questa coppia”.

Avete capito di chi si tratta? Ovviamente sì. Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni vestiranno i panni di Mahmood e Blanco, reduci dal successo del Festival di Sanremo con il brano “Brividi”. Gabriele Cirilli è ormai un veterano di questo programma. A conclusione dell’intervista, gli abbiamo chiesto quale sia secondo lui la chiave del successo di questo programma che a tutti gli effetti è diventato un titolo storico della Rai: “E’ un programma pulito, professionale, serio ed è curato nei minimi particolari da Carlo Conti. Carlo è una macchina perfetta e negli anni è stato un capoprogetto fantastico”.

Approfittando della sua disponibilità ci siamo fatti spifferare qualcosa in più sui concorrenti di questa edizione. C’è qualcuno che spicca per la sua bravura? Gabriele Cirilli rivela: “Ognuno ha un proprio talento. Claudio Lauretta è un grande imitatore. Lo vedevo negli spettacoli quando imitava Cochi e Renato e rimanevo interdetto per la sua bravura. Gilles Rocca canta benissimo e con lui ho condiviso l’esperienza di Nudi per la vita. Gilles però da nudo è un bel vedere”, scherza Cirilli.

