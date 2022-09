Al via la dodicesima edizione di Tale e Quale Show 2022, il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Ecco per voi tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di debutto in onda venerdì 30 settembre 2022.

Tale e Quale Show 2022, ospiti e anticipazioni di venerdì 30 settembre 2022

Tutto pronto per il debutto di “Tale e Quale Show 2022“, il varietà più amato dal pubblico televisivo. A dieci anni esatti dalla prima edizione, Carlo Conti è pronto a dare il via alla dodicesima edizione del varietà televisivo – prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy – in partenza da venerdì 30 settembre per otto puntate in prima serata su Rai 1. Il programma campione d’ascolti del piccolo schermo oltre a sbancare l’auditel è amatissimo anche sui social dove impazza l’hashtag #taleequaleshow.

Format vincente non si cambia, quindi durante la prima puntata assisteremo all’esibizione degli undici concorrenti vip alla prese con imitazioni di personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. A giudicarli: la giuria confermata in toto con Loretta Goggi, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio a cui si aggiungerà il quarto giudice di puntata Leonardo Fiaschi.

Tra le imitazioni della prima puntata ci saranno: Ultimo, Olivia Newthon-John, Renzo Arbore (Claudio Lauretta), Maneskin, La Rappresentante di lista. Blanco e Mahmood saranno imitati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Tale e Quale Show 2022, il cast completo e la giuria

Per l’edizione numero 12 di Tale e Quale Show 2022, Carlo Conti e tutto il team hanno puntato ad un cast davvero potente e variegato. 11 i concorrenti vip che si esibiranno dallo Studio 5 degli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma pronti a mettersi in gioco sempre con il sorriso sulle labbra. Ecco tutto il cast al completo:

Elena Ballerini

Rosalinda Cannavò

Samira Lui

Valeria Marini

Alessandra Mussolini

Valentina Persia

Andrea Dianetti

Claudio Lauretta

Gilles Rocca

Antonino

Francesco Paolantoni, che avrà per l’occasione un personal coach d’eccezione, Gabriele Cirilli.

A giudicare le performance live ci sarà la giuria composta dalla regina Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A fine puntata i giudici saranno chiamati ad esprimere i propri voti stilando così la classifica parziale.

Tale e Quale Show 2022, il regolamento

Dopo le esibizioni di tutti i concorrenti di Tale e Quale Show 2022, la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio stilerà una prima classifica parziale a cui si aggiungeranno i voti degli artisti che potranno premiarsi o premiare uno dei compagni. Anche in questa edizione è confermato il voto social del pubblico da casa tramite Facebook e Twitter. Le tre esibizioni più votate riceveranno 5, 3 e 1 punto.

A fine votazione sarà resa nota la classifica finale con il punteggio complessivo che decreterà il vincitore di puntata. La classifica generale, data dalla somma dei voti di ogni puntata, porterà all’elezione del “Campione di Tale e Quale Show 12”.