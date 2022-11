Tutto pronto per il gran finale di “Tale e Quale Show”, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai1. Durante la puntata scopriremo il nome del vincitore della dodicesima edizione in attesa del torneo dei campioni.

Tale e Quale Show 2022, concorrenti ed imitazioni della settima puntata e la scaletta

Venerdì 11 novembre 2022 dalle ore 21.25 appuntamento su Rai 1 con l’ultima puntata di “Tale e Quale Show“, il varietà condotto da Carlo Conti. In diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma va in onda la settima ed ultima puntata della dodicesima edizione di uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo. Una finale da non perdere visto che sarà proclamato il Campione di Tale e Quale Show 12 e non solo. Durante la puntata, infatti, saranno selezionati i migliori protagonisti di questa dodicesima edizione che dalla prossima settimana si sfideranno con i migliori dell’undicesima nel torneo dei campioni in onda da venerdì 18 novembre.

Chi sarà il vincitore di Tale e Quale Show 12? In attesa di scoprirlo, questi sono gli accoppiamenti e le imitazioni dei concorrenti:

Elena Ballerini sarà Christina Aguilera;

sarà Christina Aguilera; Rosalinda Cannavò imiterà Katy Perry;

imiterà Katy Perry; Samira Lui onorerà il mito di Donna Summer;

onorerà il mito di Donna Summer; Valeria Marini nei panni di Nicole Kidman;

nei panni di Nicole Kidman; Alessandra Mussolini sarà tale e quale a Fiorella Mannoia;

sarà tale e quale a Fiorella Mannoia; Valentina Persia omaggerà Amy Winehouse;

omaggerà Amy Winehouse; Andrea Dianetti nei panni di Gianna Nannini;

nei panni di Gianna Nannini; Claudio Lauretta omaggerà Claudio Villa;

omaggerà Claudio Villa; Gilles Rocca sarà Fabrizio Moro;

sarà Fabrizio Moro; Antonino imiterà Riccardo Cocciante;

imiterà Riccardo Cocciante; Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno Loretta e Daniela Goggi.

A giudicare le performance e le imitazioni dei concorrenti sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Questa settimana in giuria il comico Ubaldo Pantani nei panni di Roberto D’Agostino. Ricordiamo che, come da prassi, tutte le 11 interpretazioni saranno dal vivo accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show 2022, la classifica generale dopo le prime sei puntate

Chi sarà il vincitore di Tale e Quale Show 2022? In pole position per la vittoria finale c’è Antonino Spadaccino, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, che si è distinto di settimana in settimana conquistando la giuria e i compagni. Nulla però è ancora deciso visto che i punti di distanza tra chi lo segue in classifica sono pochi e quindi la finale è ancora tutta da giocare. La scorsa settimana, infatti, a trionfare è stato Andrea Dianetti con una commovente interpretazione di Irama sulle note di “Ovunque sarai”.

Appuntamento a stasera con la finale di Tale e Quale Show 2022 e la proclamazione del vincitore.