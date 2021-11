Tutto pronto per l’ultima puntata “Tale e Quale Show 2021“, il varietà dei record condotto da Carlo Conti su Rai1. Questa settimana appuntamento con l’ottava ed ultima puntata che decreterà il “Campione di Tale e Quale Show 11”. Chi sarà? Intanto scopriamo le anticipazioni, la lista delle imitazioni e il quarto giudice dell’ultima puntata.

Tale e Quale Show 2021, le imitazioni dell’ottava puntata e la scaletta

Venerdì 5 novembre 2021 dalle 21.25 in prima serata su Rai1 torna l’appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà di successo condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly. La puntata si preannuncia imperdibile visto che a fine serata sarà comunicata la classifica finale con la proclamazione del vincitore della undicesima edizione. Chi sarà il Campione di Tale e Quale Show 11? Ricordiamo che la gara è ancora aperta, ma tutti i concorrenti vip sono chiamati a fare bene sul palcoscenico visto che i migliori di quest’edizione saranno ammessi a “Tale e Quale Show – Il Torneo” in programma venerdì 19 novembre 2021 sempre su Rai1.

Ma torniamo alla gara dell’ultima puntata. Ecco la lista delle esibizioni in ordine sparso:

Federica Nargi imiterà Sylvie Vartan

Pierpaolo Petrelli sarà Robbie Williams

Ciro Priello nei panni di Ed Sheeran

Deborah Johnson omaggerà Aretha Franklin

Simone Montedoro nei panni di Nino Manfredi

Biagio Izzo imiterà Cristiano Malgioglio

Francesca Alotta sarà Loredana Bertè

Alba Parietti imiterà Alice

Gemelli di Guidonia saranno tale e quale a The Beatles

Stefania Orlando imiterà Caterina Caselli

Dennis Fantina sarà Andrea Bocelli

A giudicare le performance degli undici concorrenti vip sarà ancora una volta la giuria composta da: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Ai fini della classifica finale contreranno anche: il voto dei singoli artisti che potranno dare 5 punti in base alle loro preferenze e il voto social del pubblico da casa chiamato a votare il concorrente preferito tramite gli account Facebook e Twitter.

Come d’abitudine al termine della puntata, Carlo Conti decreterà il vincitore di puntata, ma non solo. Durante la finale, infatti, sarà annunciata la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, che decreterà il “Campione di Tale e Quale Show 11”. Al vincitore una targa e un premio del valore di 30 mila euro da donare in beneficenza ad una Onlus.

Tale e Quale Show 2021, la classifica generale dopo le prime sette puntate

Chi sarà il vincitore di Tale e Quale Show 11? Dopo le prime sette puntate, la classifica generale al momento vede al primo posto I Gemelli di Guidonia, tra le rivelazioni di questa edizione. A tallonarli però ci sono Francesca Alotta e Dennis Fantina con pochissimi punti di distacco, ma attenzione anche a Deborah Johnson e Ciro Priello che ha sbalordito la scorsa settimana con una straordinaria imitazione di Massimo Ranieri sulle note di “Perdere l’amore”.

Chi sarà il Campione di Tale e Quale Show 2021? In attesa di scoprirlo vi diamo appuntamento con il varietà di Raiuno dalle ore 21.25 in prima serata su Rai1!