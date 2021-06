Tale e Quale Show 2021, il varietà di Rai 1 del venerdì sera scalda i motori. Alla conduzione come sempre, l’amatissimo conduttore toscano Carlo Conti. Sono stati svelati già i primi sei concorrenti: arruolati nel cast due ex gieffini dell’ultima edizione del reality di canale 5 e anche altri nomi. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Tale e Quale Show 2021: i primi concorrenti e sorprese in giuria

In onda da venerdì 17 settembre su Rai 1 il varietà di imitazioni musicali di grande successo dell’ammiraglia Rai. Ci saranno sorprese nella giuria, dal momento che pare che i nomi della scorsa edizione non siano stati riconfermati (perlomeno non tutti). Ricordiamo che da un po’ di anni la giuria è formata dall’immancabile Loretta Goggi – presente fin dalla prima edizione – e poi Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Pare ci siano delle new entry che al momento non sono state rese note. Ma a confezionare uno dei programmi di successo di Rai 1 ci pensa Carlo Conti che nel cast arruola due ex giegffini e altri nomi amati dal pubblico. Volete sapere chi sono? Andate avanti nella lettura.

Tale e Quale Show 2021: svelati i primi sei concorrenti del varietà di Rai 1

Sotto l’impeccabile guida di Carlo Conti e una giuria tra riconferme e novità, prenderà vita la competizione che vedrà straordinarie trasformazioni e perfette imitazioni affidate ad un gruppo di interpreti incredibili e inaspettati.

Sicuramente arruolati nel cast sono:

La conduttrice e showgirl Stefania Orlando ,

, La showgirl Alba Parietti ,

, Pierpaolo Pretelli (ex Velino ed “Grande Fratello Vip”),

(ex Velino ed “Grande Fratello Vip”), Ciro Priello del gruppo dei The Jackal,

del gruppo dei The Jackal, L’ex Velina Federica Nargi

La cantante Deborah Johnson – figlia di Wess, il cantante scomparso nel 2009 che duettò negli Anni 70 con Dori Ghezzi.

Come vi abbiamo già detto, non è ancora ufficiale la conferma della giuria. A trionfare nell’edizione del 2020 era stato il cantante Pago.

Come sempre a vincere sarà il talento di chi saprà cantare e imitare al meglio i grandi protagonisti della musica pop italiana e internazionale. Non mancheranno risate ed emozioni che da sempre sono gli ingredienti essenziali del varietà di Rai 1 che il pubblico attende con ansia e che premia sempre in termini di ascolti.

Canzoni meravigliose che ci riportano indietro nel tempo o attualissime, e per questa edizione ci sarà una bella innovazione che vedremo da venerdì 17 settembre 2021 in prime time su Rai 1.