Tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show 2021, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai1 che parte stasera, venerdì 17 settembre 2021. Siete curiosi di scoprire tutte le novità di questa spumeggiante edizione? Ecco per voi tutto quello che c’è da sapere: il cast di concorrenti vip pronti a mettersi in gioco ed i giudici.

Tale e Quale Show 2021, stasera su Rai1

Ci siamo: da stasera, venerdì 17 settembre 2021, alle ore 21.25 si riaccendono i riflettori di Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy condotto da Carlo Conti. Tante le novità previste per l’undicesima edizione del varietà trasmesso in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. A cominciare dal cast composto da 11 concorrenti vip ad una new entry tra i giudici che promette scintille.

Non cambia di una virgola il format del programma che da undici anni incolla milioni di telespettatori alla tv. Il varietà, diventato oramai un cult della tv, vedrà i concorrenti calarsi nei panni di artisti che hanno fatto la storia della musica e dello spettacolo. Otto le puntate previste che vedranno i concorrenti vip di questa edizione confrontarsi con otto personaggi – star da imitare in tutto e per tutto: dal look alla voce. Ma chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 11?

Tale e Quale Show 2021, cast e concorrenti

In gara per l’undicesima edizione di Tale e Quale Show 2021, Carlo Conti ha radunato un cast davvero variegato. A cominciare da Francesca Alotta e Deborah Johnson, figlia d’arte di Wess. E ancora: Alba Parietti, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli reduci dal Grande Fratello Vip, Dennis Fantina di Amici, Biagio Izzo, Simone Montedoro, I Gemelli di Guidonia, Federica Nargi e Ciro Priello.

Chi sarà il vincitore di questa edizione di Tale e Quale Show?

Tale e Quale Show 2021, giudici: in giuria arriva Cristiano Malgioglio

Ma passiamo ora alla giuria. Quest’anno una grande novità tra i giudici. Accanto ai confermatissimi Loretta Gocci e Giorgio Panariello, Carlo Conti ha voluto a tutti i costi Cristiano Malgioglio. La zia Malgy è la novità più interessante di questa undicesima edizione del varietà di Rai1. L’ex concorrente del GF VIP promette scintille e ha già fatto sapere che non avrà sconti per nessuno. Ai tre giudici fissi ricordiamo che si aggiungerà un giudice speciale che sarà annunciato di settimana in settimana.

Tra le novità di questa edizione riguarda le votazioni. A votare non solo i singoli concorrenti e la giuria, ma anche il pubblico da casa che tramite i social Facebook e Twitter potranno esprimere la propria preferenza. Le tre esibizioni più votate da casa guadagneranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Come sempre a fine puntata sarà decretato il “Campione di Tale e Quale Show 11” a cui poi si aggiungerà dopo le otto puntate il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2021”. Ricordiamo che tutte le performance sono live sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.