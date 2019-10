Agostino Penna vince Tale e Quale Show 2019, secondo posto per Francesco Monte e terzo per Lidia Schillaci. Adesso ci sarà il torneo con i primi sei classificati di quest’anno e i primi sei dell’anno scorso.

Tale e Quale Show 2019, vince Agostino Penna

Vittoria strameritata per Agostino Penna. Lo scultore ha dimostrato di essere di un’altra categoria ed ha sempre emozionato con le sue esibizioni.

Questa la classifica completa di Tale e Quale Show 2019:

Agostino Penna

Francesco Monte

Lidia Schillaci

Davide De Marinis

Jessica Morlacchi

Tiziana Rivale

Gigi e Ross

Flora Canto

David Pratelli

Sara Facciolini

Eva Grimaldi

I primi sei classificati accederanno di diritto al Torneo di Tale e Quale Show che si disputerà nelle prossime puntate. Con loro ci saranno i primi sei classificati della scorsa edizione. L’ultima puntata, invece, sarà dedicata ai Nip.

Francesco Monte la scoperta di Tale e Quale Show 2019

Mettiamo per un attimo da una parte il passato. Dimentichiamo il tronista, il naufrago, il Don Giovanni. Dimentichiamo tutto questo e diamo a Cesare quel che è di Cesare. La bellissima scoperta di questa edizione di Tale e Quale Show si chiama Francesco Monte.

Non è mai stato un cantante, forse da piccolo si divertiva a stonare con il microfono, eppure non ha (quasi) mai sfigurato. Da Mahmood a Ed Sheraan, da Cesare Cremonini a Tommaso Paradiso, fino a Rage’n’Bone e Michael Bubble. Tutte esibizioni difficili, ma superate senza alcuna difficoltà. Non a caso Monte ha vinto ben due puntate, di cui quella di ieri sera.

Il modello si è classificato al secondo posto ed è entrato di diritto tra i concorrenti che parteciperanno al Torneo di Tale e Quale Show. Un altro banco di prova importante per il tarantino che in pochi mesi è riuscito a scrollarsi di dosso il passato e a mettere le basi per il futuro.