Alessandro Siani alla settima puntata di Tale e Quale Show 2019. La prima puntata de Il Torneo di questa edizione, vedrà come giudice speciale l’attore comico e regista napoletano Alessandro Siani.

Tale e Quale Show 2019: inizia il Torneo

Ne il Torneo, che prenderà inizio venerdì 25 ottobre per concludersi l’8 novembre, vedrà misurarsi i sei vincitori di questa stagione contro i sei vincitori della scorsa.

Il vincitore di Tale e Quale Show 2019 è Agostino Penna

Vincitore di questa edizione è Agostino Penna, che ha dato prova di saper entrare mirabilmente nei panni di molti personaggi. Il suo percorso dunque continua assieme ad altri cinque concorrenti di questa edizione che andranno a misurarsi contro i primi sei vincitori della scorsa edizione.

Anticipazioni sulla prossima puntata dello show di Rai 1

I primi sei concorrenti in classifica di questa edizione sono Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci, ex equo Davide De Marinis / Jessica Morlacchi e Tiziana Rivale, che dovranno vedersela contro i primi sei volti della scorsa stagione:

Antonio Mezzancella

Massimo di Cataldo

Roberta Bonanno

Alessandra Drusian del Duo Jalisse

Giovanni Vernia

Vladimir Luxuria

Alessandro Siani ala prima puntata de Il Torneo di Tale e Quale Show 2019

L’appuntamento con al prima puntata de Il Torneo di Tale e Quale Show 2019 è fissato per venerdì 25 ottobre in rima serata su Rai 1. Al timone come sempre lo straordinario Carlo Conti che registra sempre ascolti brillanti nell’autunno televisivo dell’ammiraglia Rai.

In questa puntata ospite speciale come 4°giudice l’attore e regista Alessandro Siani che ha in uscita il prossimo 31 ottobre il film “Il giorno più bello del mondo” di cui oltre ad essere regista è pure interprete.

Il film è una commedia a tratti un po’ fiabesco e ruota intorno al personaggio principale di Arturo Meraviglia, interpretato naturalmente da Siani.