Ultimo appuntamento con “Tale e Quale Sanremo”, lo spin-off di “Tale e Quale Show” dedicato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ecco le anticipazioni, i concorrenti e tutto quello che c’è da sapere sulla puntata in onda stasera, sabato 24 febbraio 2024 su Rai1.

Tale e Quale Sanremo 2024, i concorrenti

Sabato 24 febbraio dalle ore 21.30 appuntamento in prima serata su Rai 1 con “Tale e Quale Sanremo“, lo spin-off del popolare varietà condotto da Carlo Conti e dedicato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. In diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma va in onda l’ultima puntata del varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Sul palcoscenico i concorrenti dovranno esibirsi sulle note di celebri brani della kermesse canora più amata, seguita e famosa d’Italia. Ma chi sono i concorrenti di questa sera?

A sfidarsi in una avvincente gara saranno: Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci e Virginio. A loro il compito di interpretare canzoni che hanno fatto la storia del Festival, cantando dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Sanremo, la classifica e vincitore

Dopo ogni esibizione, i concorrenti di Tale Quale Sanremo 2024 saranno sottoposti al voto della storica giuria del programma composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Questa sera quarto giudice Iva Zanicchi, tra le regine del Festival di Sanremo. Non solo, i concorrenti dopo il voto della giuria dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura. Ogni concorrente, infatti, avrà la possibilità di arricchire la classifica dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare, senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’.

A fine puntata sarà rivelata la classifica finale con il Vincitore di puntata’. Ma non finisce qui, visto che avrà la possibilità di diventare ‘Campione di Tale e Quale Sanremo 2024’ visto che sul finale si sfiderà con il ‘Vincitore di puntata’ della scorsa settimana. fa.

L’appuntamento con Tale e Quale Sanremo 2024 è in prima serata su Rai1.