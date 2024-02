Chi è il vincitore della prima puntata di Tale e Quale Sanremo 2024? Carlo Conti è tornato in onda su Rai 1 questa sera, sabato 17 febbraio 2024, con la versione sanremese del fortunato programma Tale e Quale Show, che per l’occasione prende il nome di Tale e Quale Sanremo 2024. Due puntate speciali dedicate al Festival della Canzone Italiana, prodotte dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Tale e Quale Sanremo 2024, Alessandro Greco è il vincitore della prima puntata

Come accade nella versione classica del format, sul palco di Tale e Quale Sanremo 2024 si sono alternati 14 artisti che, all’insegna del divertimento e della bravura, hanno dovuto imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival di Sanremo. Il tutto ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia del Festival nel corso degli anni. I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Il mini torneo di questa sera è stato presieduto dalla giuria formata da: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Gli artisti che si sono esibiti stasera

Alla prima puntata di questa sera sul palco di Tale e Quale Sanremo 2024 si sono esibiti: Marco Carta, Luisa Corna, Enzo De Caro, Alessandro Greco, Pino Insegno, i Jalisse, Massimo Lopez, Mietta, Ilaria Mongiovì, la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini, Gilles Rocca, Scialpi: saranno loro a dover interpretare alcuni dei brani che hanno fatto la propria fortuna al Festival. Non sono mancati, fuori gara, gli ospiti ‘internazionali’, scherzosamente interpretati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. A trionfare è stato Alessandro Greco nei panni di Toto Cutugno.

Tale e Quale Sanremo, classifica della prima puntata

Curiosi di scoprire la classifica finale della prima puntata di Tale e Quale Sanremo 2024? Ecco di seguito la classifica della puntata andata in onda questa sera, sabato 17 febbraio 2024:

Alessandro Greco 72 PUNTI;

Massimo Lopez 69 PUNTI;

Mietta 59 PUNTI;

Ilaria Mongiovì 57 PUNTI;

i Jalisse 52 PUNTI;

Marco Carta 50 PUNTI;

Luisa Corna 42 PUNTI;

Gilles Rocca 41 PUNTI;

Enzo De Caro 39 PUNTI;

Scialpi 37 PUNTI;

Alba Parietti e Valeria Marini 26 UNTI;

Pino Insegno 20 PUNTI.

Imitazioni prossima puntata

Ecco di seguito le imitazioni di prossima settimana