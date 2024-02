Chi è il vincitore della seconda puntata (la finale) di Tale e Quale Sanremo 2024? Carlo Conti è tornato in onda su Rai 1 questa sera, sabato 24 febbraio 2024, con la versione sanremese del fortunato programma Tale e Quale Show, che per l’occasione prende il nome di Tale e Quale Sanremo 2024. Due puntate speciali dedicate al Festival della Canzone Italiana, prodotte dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. La prima puntata andata in onda sabato scorso ha visto trionfare Alessandro Greco nei panni di Toto Cutugno. Cosa è successo invece alla finale?

Tale e Quale Sanremo 2024, Alessandro Greco che ha imitato Toto Cutugno è il vincitore della finale

Come accade nella versione classica del format, sul palco di Tale e Quale Sanremo 2024 si sono alternati alcuni artisti che, all’insegna del divertimento e della bravura, hanno dovuto imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival di Sanremo. Il tutto ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia del Festival nel corso degli anni. I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Il mini torneo di questa sera è stato presieduto dalla giuria formata da: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Gli artisti che si sono esibiti stasera

Nella seconda puntata di questa sera sul palco di Tale e Quale Sanremo 2024 si sono esibiti: Paolo Conticini nei panni di Fausto Leali; Lidia Schillaci ha imitato Annalisa; Pierpaolo Pretelli nelle vesti di Lazza; Cinquetti ha vestito i panni di Patty Pravo; Virginio ha imitato Nek; Silvia Salemi nelle vesti di Anna Oxa; Massimo Di Cataldo imita Lucio Battisti; Tiziana Rivale è Bertè; Andrea Agresti imita Nuti; Ginevra Lamborghini imita Anna Tatangelo; Deborah Iurato è Laura Pausini. Non sono mancati, fuori gara, gli ospiti ‘internazionali’, scherzosamente interpretati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

La seconda puntata è vinta da Tiziana Rivale che imita Loredana Bertè. A questo punto Conti spiega che il vincitore di questa puntata, sfiderà il vincitore della scorsa puntata e dunque Alessandro Greco in Toto Cutugno. A trionfare a fine serata è Alessandro Greco che ha imitato Toto Cutugno.

Tale e Quale Sanremo, classifica della prima puntata

Curiosi di scoprire la classifica finale della finale di Tale e Quale Sanremo 2024? Ecco di seguito la classifica della puntata andata in onda questa sera, sabato 24 febbraio 2024:

1 TIZIANA RIVALE – LOREDANA BERTE 56

2 VIRGINIO – NEK 55

3 SILVIA SALEMI – ANNA OXA 54

4 GIGLIOLA CINQUETTI – PATTY PRAVO 47

5 DEBORAH IURATO – LAURA PAUSINI 46

6 LIDIA SCHILLACI – ANNALISA 42

7 PIERPAOLO PRETELLI – LAZZA 38

8 PAOLO CONTICINI – FAUSTO LEALI 31

8 MASSIMO DI CATALDO – LUCIO BATTISTI 31

10 ANDREA AGRESTI – FRANCESCO NUTI 30