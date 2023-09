Cristina Scuccia non farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda prossimamente su Rai1. È il presentatore Carlo Conti a spiegarne i motivi. Scopriamo insieme cosa ha detto e perché l’ex suora è stata esclusa dal programma.

Tale e Quale, fuori Cristina Scuccia

Dopo l’annuncio a luglio che la voleva come una delle concorrenti della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’, arriva la conferma ufficiale da parte di Carlo Conti: Cristina Scuccia non farà parte del cast. Il conduttore ha rilasciato un’intervista nella quale ha spiegato i motivi dell’esclusione dell’ex suora che recentemente ha partecipato all’Isola dei Famosi.

A DiPiù Tv, Conti ha rivelato che la vincitrice di The Voice aveva posto alla produzione una serie di condizioni che non erano accettabili, da qui la decisione di interrompere questa collaborazione.

Come spiegato dal conduttore: “Durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via. Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi’ avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti“.

Al no della produzione, la Scuccia avrebbe deciso di non partecipare più al programma. Una decisione che è stata accettata con serenità da Conti che spiega: “A Tale quale show, pure quest’anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare”.

I concorrenti di questa edizione

Intanto sono stati ufficializzati i concorrenti di questa edizione di Tale e Quale Show. Accanto ai ripetenti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirillo ci saranno nomi già noti del mondo dello spettacolo come Alex Belli, Ginevra Lamborghini e Pamela Prati (tutti ex concorrenti del Grande Fratello Vip). Non mancheranno i cantanti come Lorenzo Licitra e Luca Gaudiano. A prendere il posto della Scuccia è invece Jo Squillo.