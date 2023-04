Quello di Syria, al secolo Cecilia Cipressi, è stato uno dei volti e, soprattutto, delle voci, maggiormente in auge fra gli anni ’90 e 2000. Venuta alla ribalta ancora molto giovane partecipando al Festival di Sanremo nel 1996, dopo alcuni album e singoli di successo Syria, ad un certo punto, si è ritirata dalle scene. Ospite del talk di Geppi Cucciari Splendida Cornice, su Rai Tre, intervistata dalla padrona di casa, l’interprete di Non ci sto e Sei tu, si è lasciata andare ad alcune confessioni sia sulla sua vita privata che professionale.

Syria a Splendida Cornice: perché ha lasciato la musica e cosa fa oggi

Syria si occupa ancora di musica ma lontano dai riflettori, o meglio, dal piccolo schermo (almeno per il momento).

Già qualche tempo fa la cantante, in un’intervista rilasciata al settimanale Vero, aveva dichiarato: “Siamo in tanti e si sgomita [nel mondo della musica ndr], io non mi do tutta questa importanza. Ho preso alcune porte in faccia e non sono riuscita a fare qualche Sanremo. A un certo punto ti chiudi a riccio e pensi di prendere un’altra strada”. Ed è allora che l’artista ha scoperto un’altra passione, quella per il teatro. In proposito ha detto: “Il teatro richiede una concentrazione diversa e ho riversato lì le mie energie”.

E poi Syria ha anche una vita privata e familiare che, evidentemente, deve impegnarla molto.

Qualcosa su di lei

Syria è al figlia di Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri (scomparso nel 2022), cantante piuttosto conosciuto negli anni ’60 e poi produttore per Fonit Cetra.

Da diversi anni è sposata con il produttore discografico Pier Paolo Peroni, da cui ha avuto i figli Alice (2001) e Romeo (2012). Sembra che la primogenita abbia la stessa passione per la musica dei suoi genitori e del nonno materno ed è altamente probabile che presto sentiremo parlare di lei dal punto di vista artistico.