Sylvester Stallone, i film: da “Cobra” a “Demolition Man”

La lista dei film di Sylvester Stallone da vedere è lunghissima, ma alcuni titoli meritano di essere citati. Nel 1985 torna il personaggio di Rocky nel quarto film della saga “Rocky IV” nelle sale cinematografiche. La pellicola, tra le più amate dagli appassionati, vede Stallone condividere il set con l’attore Dolph Lundgren nel ruolo del pugile rivale Ivan Drago. La sceneggiatura, ancora opera di Sly, mostra il personaggio alle prese con duri allenamenti fisici e mentali prima di una grande schifa. L’anno dopo arriva nelle sale “Cobra“, film poliziesco del 1986 diretto da George Pan Cosmatos liberamente ispirato al romanzo “Facile preda” di Paula Gosling, che vede Stallone recitare al fianco della moglie Brigitte Nielsen.

Da segnalare anche “Sorvegliato speciale” del 1989 diretto da John Flynn. E’ la storia di Frank Leone, detenuto modello prossimo alla scarcerazione definitiva. Nel cuore della notte viene prelevato dalla sua cella e trasferito in un’altra prigione, molto più dura e diretta da Warden Drumgoole. Passiamo al 1993 con “Demolition Man” diretto da Marco Brambilla con protagonisti Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock. La pellicola racconta la storia di due uomini: un malvagio signore del crimine e un poliziotto senza scrupoli. I due, messi in criopreservazione nel 1996, vengono riportati in vita nel 2032 in una società stravolta.

Sylvester Stallone oggi: il ritorno di Rocky Balboa fino alla serie tv “Tulsa King”

La carriera cinematografica di Sylvester Stallone è legata al personaggio di Rocky. Sono 6 i film della saga cinematografica dedicata al pugilato che narra le gesta del personaggio di Rocky Balboa, ideato e interpretato proprio da Stallone. La storia si sviluppa in un arco temporale che va dal 1976 al 2023. Da “Rocky” (1976), “Rocky II” (1979), “Rocky III” (1982), “Rocky IV” (1985), “Rocky V” (1990) fino a “Rocky Balboa” che è quello della rinascita. Dopo un lungo periodo di assenza dal grande schermo, Sly decide di recitare nell’ultimo capitolo della saga che lo consacra ancora una volta. Una pellicola che celebra il mito di Rocky e non l’attore.

Sulla scia del successo di “Rocky Balboa” arrivano anche degli spin-off dedicati al mitico pugile. Tra questi c’è “Creed” diretto da Ryan Coogler con protagonisti Michael B. Jordan e Stallone. La vita del figlio del defunto Apollo Creed cambia dopo l’incontro con Rocky. Seppur stanco e lontano dal ring, tra i due scatta una forte complicità che riscatterà il leggendario pugile. Una pellicola importante per l’attore che riceve una candidatura ai Premi Oscar nella categoria miglior attore non protagonista. Arriviamo al presente con un piccolo OT: si tratta di “Tulsa King“, la serie tv che segna il debutto da protagonista dell’attore americano sul piccolo schermo. La serie è disponibile in streaming su Paramount+.