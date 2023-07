Il regista e produttore cinematografico Sydney Sibilia è stato uno degli ospiti più attesi al Festival di Giffoni 2023. Reduce dal successo del suo ultimo film “Mixed by Erry”, lungometraggio che racconta la mirabolante storia di Enrico Frattasio, DJ di Forcella che negli anni ’90 con i suoi “falsi originali” costruì un impero miliardario, Sibilia al festival del cinema per ragazzi ha incontrato i giovani giurati e non si è sottratto alle interviste con i giornalisti. Noi di SuperGuidaTv abbiamo incontrato il regista e con lui abbiamo parlato del successo di “Mixed by Erry” e della nuova serie dedicata agli 883.

Sydney Sibilia, intervista al regista di Mixed by Erry

Mixed by Erry, un grande successo: come è nata l’idea e cosa è stato tagliato e che lei invece voleva che ci fosse?

«L’idea nasce dal fatto che io sono stato un fruitore di Mixed by Erry, io ero un cliente, poi ho scoperto che dietro c’era una storia interessante che valeva la pena raccontare e l’ho fatto. Cosa è stato tagliato? Bah io in genere sono uno che taglia poco dei miei film, forse una scena, ma non era importante. Ovviamente poi rispetto alla storia vera noi abbiamo fatto un riassunto, c’era materiale, la vita vissuta è molto lunga, il film hai due ore. Mi sarebbe piaciuto raccontare il dopo, poi magari facciamo il due un domani»

Lei sta lavorando a una serie sugli 883 come è nata questa idea e cosa ci può anticipare?

«Mi capita tra le mani un libro di Max Pezzali che racconta cosa c’è dietro tutte queste canzoni così cult. Dietro questa roba c’era una storia stupenda di amicizia, di provincia, tutta roba che lui metteva in queste canzoni. Se uno sa ascoltare le canzoni in realtà accolta anche la loro storia. Ho pensato che poteva essere una bellissima colonna sonora e quindi ho fatto la colonna filmica di quelle canzoni”.