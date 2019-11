Swami La Rosa canta a Tu sì que vales e, a fine esibizione, rivela: “Ho la fibrosi cistica. Non potrei cantare. La mia voce resta un’arma“. Swami ha cantato nella terza puntata di stasera, 2 novembre 2019, raccontando a tutti la sua storia personale, fatta anche di una malattia ai polmoni. La ragazza, però, sembra non darsi per vinta e convince giudici e pubblico in studio e a casa. Ecco il video Witty tv e Mediaset con l’intera performance, in onda questa sera nel prime time di Canale 5.