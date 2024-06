Con un gol all’ultimo secondo, l’Italia ha pareggiato contro la Croazia e si è qualificata per gli ottavi di finale di Euro 2024. Ora ad attenderla c’è la Svizzera allenata da Yakin. Vediamo insieme quando è prevista la gara e dove vederla in tv.

Euro 2024, l’ottavo di finale è Svizzera-Italia: dove vederla in tv, a che ora

L’Italia dopo aver vinto contro l’Albania, perso con la Spagna e pareggiato in extremis contro la Croazia, si è qualificata agli ottavi di finale di Euro 2024 come seconda del girone. Ora dovrà vedersela con la Svizzera arrivata anche lei seconda, nel girone A dietro la Germania con cui ha pareggiato 1 a 1. Un impegno non semplice per gli azzurri che hanno mostrato ancora una volta di non essere in perfette condizioni fisiche.

La Nazionale di Spalletti ha sofferto molto contro la Spagna ma anche con la più modesta Croazia. Modric, a 39 anni, ha fatto ballare la difesa azzurra e creato più di un pericolo. Solo Donnarumma ha evitato la debacle e il gol di Zaccagni, quando mancavano pochi secondi all’ottavo minuto di recupero, è stato oro per l’Italia. Grazie al pari, gli azzurri hanno passato il turno e giocheranno ora a Berlino, in uno stadio che li ha visti trionfare anni fa. La gara degli ottavi, Svizzera-Italia, è infatti prevista per sabato 29 giugno alle ore 18 e sarà trasmessa in chiaro su Rai1. Sarà possibile seguirla anche su Sky (su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251) e in streaming su Raiplay e Now.

I prossimi impegni: i quarti di finale di Euro 2024

Gli ottavi sono una partita da dentro o fuori, ad eliminazione diretta. In caso di vittoria, l’Italia giocherebbe il 6 luglio a Dusseldorf contro la vincente dell’ottavo fra la prima del gruppo C (al momento l’Inghilterra) e la migliore terza dei gruppi D-E-F. A passare agli ottavi sono state infatti anche le quattro migliori terze dei gironi.