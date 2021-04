Svegliati amore mio streaming: rivedi la terza ed ultima puntata della fiction di Canale 5 diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo con protagonisti Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca.

Ieri sera è andata in onda la terza puntata finale della fiction ideata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Durante la puntata si è scoperto non solo il futuro di Sara, la figlia di Nanà ammalatasi di leucemia, ma anche il futuro della acciaieria. Il vento rosso, infatti, è la causa di tantissimi tumori infantili e non e il popolo mosso dal coraggio di Nanà (Sabrina Ferilli) ha deciso di protestare proprio fuori la fabbrica. Cosa succederà?

Per scoprirlo vi invitiamo a guardare in replica streaming il gran finale della serie tv. Ecco per voi la puntata completa della fiction di Simona Izzo e Ricky Tognazzi visibile grazie all’OnDemand gratuito di Video Mediaset.