Arriva su canale 5, mercoledì 24 marzo 2021 “Svegliati amore mio”: fiction con Sabrina Ferilli scritta e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Vediamo insieme il cast, la trama e le anticipazioni della fiction che promette di essere campione di ascolti.

“Svegliati Amore Mio”, la trama della Serie tv con Sabrina Ferilli su Canale 5

Sabrina Ferilli, intensa e profonda è una madre coraggio che combatte contro la malattia della figlia. In questo periodo è in onda sulle reti Mediaset, il promo della serie tv, dove l’attrice recita: “Svegliati amore mio, se no mamma non ce la fa“.

Sulle note struggenti di “Fai Rumore” di Diodato, vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo, vediamo una Ferilli disperata per la malattia della figlia. Un promo di grande impatto emotivo sicuramente, che è un assaggio di ciò che vedremo mercoledì 24 marzo 2021 in prima serata su canale 5.

La Ferilli, a due anni di distanza da “L’amore strappato”, altra intensa interpretazione sotto la guida sapiente di Ricky Tognazzi e Simone Izzo, si cimenta su un altro concept dove la protagonista è sempre una donna e madre coraggio la cui vita viene sconvolta in un attimo, con la scoperta della malattia della figlia.

“Svegliati Amore Mio”, trama: di cosa parla la serie tv?

Sabrina Ferilli presta il volto a Nanà, una donna felice e realizzata la cui vita va in frantumi quando la figlia Sara (interpretata da Caterina Sbaraglia) si ammala di leucemia e va in coma. Uno squarcio e un dolore immenso per la donna, che come un fulmine a ciel sereno, si trova catapultata dentro una realtà che mai avrebbe voluto.

All’inizio comprensibilmente smarrita e affranta dalla notizia non sa come affrontare la situazione. Poi si rende conto, o meglio acquista una consapevolezza nuova e comincia la sua battaglia contro il mostro che secondo lei ha fatto ammalare la figlia: l’acciaieria dove da vent’anni lavora il marito Sandro a cui presta il volto Ettore Bassi.

La scoperta di altri casi simili al suo fa sorgere in lei un dubbio atroce: la causa di tutto potrebbero essere le emissioni di una fabbrica a pochi passi da casa, la stessa per cui lavora suo marito.

Ma Nanà non è sola nella battaglia contro il mostro, che si scopre essere la Ghisal, l’azienda che secondo la donna e molte altre mamme è la causa del dramma. Ad aiutarla anche il giornalista Stefano, interpretato da Francesco Venditti che coinvolgerà l’intera comunità.

“Svegliati Amore Mio”: il cast e i personaggi della serie tv

Nel cast della fiction, oltre a Sabrina Ferilli (Nanà Santoro, Parrucchiera), ed Ettore Bassi (Sergio Santoro, Operaio), anche:

Caterina Sbaraglia che interpreta Sara Santoro, figlia di Nanà e Sergio;

che interpreta Sara Santoro, figlia di Nanà e Sergio; Francesco Venditti nei panni di un giornalista Stefano;

nei panni di un giornalista Stefano; Francesco Arca , interpreta Mimmo, un uomo innamorato di Nanà. Da qui si dipanerà anche un triangolo amoroso interessante e particolare;

, interpreta Mimmo, un uomo innamorato di Nanà. Da qui si dipanerà anche un triangolo amoroso interessante e particolare; Iaia Forte è Ramona, proprietaria della Sala di parrucchiera dove lavora Nanà;

è Ramona, proprietaria della Sala di parrucchiera dove lavora Nanà; Veruska Rossi che è Manuela Placido, oncologa;

che è Manuela Placido, oncologa; Massimo Popolizio , Ettore, direttore della Ghisal;

, Ettore, direttore della Ghisal; Antonio Avella, Lorenzo che si innamora di Sara;

Lorenzo che si innamora di Sara; Emanule Salce il commissario Caputo.

Inizialmente la fiction avrebbe dovuto chiamarsi, La Donna del Vento, per poi optare invece per Svegliati amore mio. A fine gennaio è proprio il regista Ricky Tognazzi a comunicare sul suo profilo Instagram il cambio titolo.

“Svegliati, amore mio” assieme a “L’amore strappato” e un altro titolo, appartengono ad una trilogia, con Sabrina Ferilli nel ruolo di protagonista, con un filo conduttore: una storia femminile di denuncia civile.

L’attrice dalle pagine di Sorrisi ha dichiarato di come la nuova fiction sia una sorta di denuncia verso l’inquinamento causato dalle acciaierie:

“Cerchiamo di fare rumore su una vicenda contemporanea, che interessa tante comunità che vivono e respirano l’inquinamento causato dalle acciaierie. Le polveri incidono sulla salute delle persone, soprattutto dei più piccoli: è evidente e dimostrabile. Questa storia accende una luce su una situazione complessa, con la straziante problematica di dover scegliere tra salute e lavoro”.

Svegliati amore mio è dunque un racconto di impegno civile (tratto da una storia vera) che andrà in onda su canale 5 per tre serate ogni mercoledì sull’ammiraglia Mediaset.

Le anticipazioni ufficiali della prima puntata di Svegliati amore mio

Prima puntata: Nanà (Sabrina Ferilli) fa la parrucchiera ed è sposata con Sergio Santoro (Ettore Bassi), operaio in acciaieria. Un giorno la loro figlia Sara, promessa del nuoto, si sente male in gara e viene ricoverata in ospedale in stato di coma. Intanto in città torna Mimmo, l’ex fidanzato di Nanà.