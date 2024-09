Chi saranno i cantanti che si esibiranno al Suzuky Music Party? C’è grande attesa per l’esordio di Amadeus sul canale Nove. Il conduttore dopo ‘Chissà chi è‘, sarà al timone dello show musicale. Vediamo insieme chi presenterà in anteprima i brani della stagione autunnale e quando andrà in onda il programma.

Amadeus conduce Suzuky Music Party: cantanti e quando in tv

Il 17 settembre 2024, all’Allianz Cloud di Milano, va in scena il concerto del Suzuky Music Party. L’evento sarà poi trasmesso in tv il 22 settembre, in prima serata sul canale Nove. A condurlo ci sono Amadeus e Ilenia Pastorelli.

Sul palco saliranno 15 Big della musica italiana che si esibiranno con un brano inedito presentando ‘in anteprima televisiva i loro nuovi successi‘. È stato Amadeus, attraverso il suo profilo instagram, ad annunciare in questi giorni chi ci sarà. Vedremo alcuni artisti che hanno lanciato le ultime hit estive, giovani promesse e cantanti affermati da anni che hanno fatto ballare milioni di generazioni. Tra i cantanti del Suzuky Music Party vi sono:

Clara

La rappresentante di Lista

Tredici Pietro

Francesca Michielin

Mecna

Fusasca

Paola e Chiara

Big Mama

Benji & Fede

Anna

Tananai

Lazza

Fiorella Mannoia

Emma Marrone

Emis Killa

Achille Lauro

Simba La Rue

Ornella Vanoni

Merk & Kremont

Massimo Pericolo

Baby Gang

L’elenco comprende più di 15 cantanti ed è lo stesso Amadeus a svelare il perché: “Direte, ma sono più di 20 cantanti, le canzoni non dovrebbero essere 15? Sì, ma alcuni di loro hanno deciso di incidere un brano insieme, scoprirete chi”. Insomma, ad attenderci, ci saranno alcuni duetti inaspettati.

Esordio anche per ‘Chissà chi è’

Amadeus andrà in onda il 22 settembre anche con la prima puntata di ‘Chissà chi è‘. Il game show (conosciuto in Rai con il nome di ‘I Soliti Ignoti‘) non cambia format e sarà trasmesso alle ore 20.30, sempre sul canale Nove. Sfiderà ‘Affari Tuoi‘ ora condotto da Stefano De Martino su Rai1. Dopo ‘Chissa chi è’, il 22 sarà trasmesso il Suzuky Music Party per un vero Amadeus-day sul Nove.