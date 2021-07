SuperQuark torna questa sera su Rai1, alle ore 21:30. L’approfondimento scientifico targato Piero Angela avrà sette puntate per raccontare e analizzare nuove scoperte, nuove idee e nuovi orizzonti. Ogni puntata sarà disponibile, anche su RaiPlay come le precedenti e storiche edizioni.

SuperQuark 2021: Piero e Alberto Angela tornano su Rai1 e RaiPlay

Il ritorno di SuperQuark è una meravigliosa consuetudine per chi, nelle sere d’estate, non trova nel palinsesto televisivo nulla di accattivante e di educativo. Piero Angela sarà al timone del programma insieme al figlio Alberto che si occuperà di archeologia. Alberto Angela, infatti, partirà dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli per raccontare i gladiatori, passerà per la grotta del Circeo dove mostrerà i nuovi 9 crani di Neanderthal e poi, arriverà ad Ostia Antica.

Durante la puntata, si alterneranno momenti dedicati ai virus, agli anticorpi e ai vaccini. Mai tema fu più indicato, di questi tempi. Saranno riproposte le rubriche in studio con Emanuele Jannini circa la sessualità e Alessandro Barbero, circa la storia. Inoltre, ritorna la dottoressa Elisabetta Bernardi per l’appuntamento “La scienza in cucina”.

SuperQuark e BBC ancora insieme con nuovi documentari

Piero Angela, a fine puntata, lascerà spazio alle notizie dal mondo con le pillole di “Giro del mondo”, “Idee”, “Numeri” e “Da dove viene?”. Non mancheranno gli esperimenti scientifici di Paco Lanciano.

Infine, anche quest’anno, si rinnova la collaborazione tra SuperQuark e BBC dal momento che andrà in onda il documentario dell’emittente britannica intitolato “Sette Continenti un Solo Pianeta” nello spazio di SuperQuark Natura.

Piero Angela parla dell’edizione 2021 di SuperQuark

Ai nostri microfoni, qualche giorno fa, Piero Angela parlava cosi della nuova edizione di Superquark:

Abbiamo lavorato molto anche se l’emergenza sanitaria ha creato un po’ di problemi soprattutto a livello di spostamenti. Credo però che anche quest’anno sia venuto fuori un bel lavoro. Spero che il pubblico lo apprezzi.