SuperQuark 2020 ci sarà. Nonostante le difficoltà di realizzazione legate alle norme anti –Coronavirus, anche quest’estate il programma di RaiUno torna in onda con la conduzione di Piero Angela. Alla veneranda età di 91 anni, infatti, l’amato giornalista farà nuovamente capolino nel prime time della rete ora diretta da Stefano Coletta, dal canto suo chiamato in prima persona a definire gli ultimi tasselli per la prossima stagione televisiva del primo canale della Rai.

Superquark 2020, quando inizia il programma di Rai 1 con Piero Angela

A svelare quando inizia Superquark 2020 è stato lo stesso Piero Angela. Con un video pubblicato sui social, lo storico conduttore della trasmissione di Rai 1 ha annunciato ufficialmente che l’appuntamento con la divulgazione tornerà in tv da metà luglio.

Più precisamente, la prima puntata con ospiti, servizi ed esperimenti in studio andrà in onda in prima serata dalle ore 21.20 circa di mercoledì 15 luglio 2020, con in totale 7 nuove puntate in programmazione per quest’anno.

La trasmissione, ideata e condotta da Piero Angela in persona, va in onda con successo dal 1995 e, anche per quest’estate, sarà seguita dal segmento Superquark Natura, con la serie della BBC Blu Planet, riproposta in replica in seconda serata.

Quark e Super Quark in programmazione da 40 anni

Non tutti sanno, però, che Quark e Superquark sono in tv da ben 40 anni. L’iniziale rubrica scientifica, infatti, ha debuttato ufficialmente sull’allora Rete 1 nel 1981, venendo confermata in programmazione fino al 1994, subito dopo Carosello e la serie Dallas.

In merito al programma e relativi spin-off, Angela ha rivelato che, inizialmente, come titolo da dare alla trasmissione, si era pensato a “Diogene” ma che, poi, anche grazie ad una sorta di “lotteria”, si optò per quello che ancora oggi è in vigore.

L’amato presentatore di oltre 90 anni ha spiegato che la scelta ricadde su Quark perché fu considerata una parola un po’ strana, che in fisica rappresenta la particella più piccola dell’atomo.

Da allora, il piccolo atomo Quark è decisamente cresciuto e diventato maggiorenne, capace com’è di adattarsi alle varie fasce orarie del palinsesto (ultimamente anche al web!) e con un successo che dura praticamente da quasi mezzo secolo!