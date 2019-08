Piero Angela torna con una nuova puntata di “SuperQuark” in prima serata su Rai1. Ecco le anticipazioni e i temi della puntata in onda mercoledì 7 agosto 2019.

SuperQuark stasera: anticipazioni di mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 agosto alle ore 21.25 nuovo appuntamento con Piero Angela con il ‘suo’ Superquark. In apertura il documentario naturalistico della BBC che racconterà il “dietro le quinte” della serie dedicata alle grandi dinastie degli animali.

Questa settimana spazio ad un riassunto di ben 4 anni di riprese realizzate nei posti più belli, ma al tempo stesso pericolosi del pianeta: dalle giungle dell’India alle savane dell’Africa. Non solo, un viaggio che spazia dal caldo torrido delle stagioni secche al gelo insostenibile delle coste dell’Antartide. Al Polo sud la troupe si è trovata a filmare un gruppo di pinguini rimasti intrappolati in un burrone. Una scena che ha spinto gli operatori a cercare di salvare gli animali cercando di rispettare il normale corso della natura. Un episodio davvero speciale ed imperdibile.

Nella puntata di mercoledì spazio anche al tema dell’obesità infantile con il servizio di Barbara Gallavotti e Giulia De Francovich. Alberto Angela, figlio di Piero, invece questa settimana si è recato presso il Centro Controllo Missione al Johnson Space Center di Houston per parlare di vulcani. Oggigiorno esistono dei microfoni speciali capaci di decifrare dei suoni non percettibili all’orecchio umano capaci di preannunciare le eruzioni imminenti.

SuperQuark 2019: puntata del 7 agosto

Ma non finisce qui. Durante la puntata di mercoledì 7 agosto spazio anche ai nuovi satelliti di piccole dimensioni e dal costo ridotto. Come è cambiato il traffico spaziale? Per l’occasione Giovanni Carrada e Daniela Franco si sono recati a Tolosa all’ Airbus Satellites, la prima fabbrica al mondo per la produzione in serie di satelliti. Infine Paolo Magliocco e Giulia De Francovich si sono messi sulle tracce dei Neanderthal in Toscana.

Come sempre sul finale di puntata spazio alle rubriche:

Psicologia di una bufala di Massimo Polidoro direttore del CICAP che racconterà come possono manipolare le deep fake.

di direttore del CICAP che racconterà come possono manipolare le deep fake. Dietro le quinte della storia con il professor Alessandro Barbero che racconterà delle ambascerie giapponesi in Europa nel Cinquecento e Seicento.

con il professor che racconterà delle ambascerie giapponesi in Europa nel Cinquecento e Seicento. “ Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini con cui si parlerà della piaga degli aborti clandestini.

con il professor Emmanuele Jannini con cui si parlerà della piaga degli aborti clandestini. La scienza in cucina con Elisabetta Bernardi che spiegherà cosa sono le vertical farm.

L’appuntamento con Superquark 2019 è il mercoledì sera in prima serata