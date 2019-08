Torna Piero Angela alla guida di una nuova puntata di SuperQuark, il programma di divulgazione ed informazione trasmesso in prima serata su Rai1. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda mercoledì 14 agosto 2019.

Mercoledì 14 agosto alle ore 21.25 torna Piero Angela con il ‘suo’ Superquark. In apertura il primo episodio de “Le meraviglie del pianeta”, la serie trasmessa in anteprima sulla BBC dedicata alla vita di alcune popolazioni che vivono nei posti più belli ma inospitali del mondo. Nella prima puntata vedremo gli operatori della BBC toccare le alte quote dell’Himalaya, dove un gruppo di allevatori si occupa dello spostamento di una grossa mandria di Yak. Dall’Himalaya poi gli allevatori si spostano verso l’artico canadese dove che vive il popolo degli inuit. In questo luogo le telecamere mostreranno come vengono raccolti i molluschi sotto il ghiaccio nelle fasi di bassa marea. Non solo, spazio a pratiche antiche e ultramoderne con i nuovi cowboy impegnati a cavalcare gli elicotteri per radunare le grandi mandrie. Un chiaro esempio di come è cambiato nel corso del tempo il mestiere del pastore.

Dal documentario della BBC si passa poi ai primi servizi della puntata. A cominciare dalla ricostruzione da parte di un gruppo di specialisti di una giornata all’interno di una grotta di 14.000 anni fa. Per l’occasione Gianpiero Orsingher li ha incontrati per chiedere come è stato possibile una cosa del genere. Poi è la volta di Andrey Varlamov, fisico russo grande amante della cucina italiana che lavora a Roma per il CNR. Il fisico da diversi anni si occupa di fisica applicata circa la cottura dei cibi. Ad intervistarlo saranno Paolo Magliocco e Federica Calvia. Come è cambiata la prevenzione ai tumori? In futuro forse basterà una goccia di sangue per scoprire la presenza di tumori? Marco Visalberghi e Barbara Brenardini hanno cercato di capirne di più recandosi nei laboratori del MIT di Boston dove ci si occupa di biopsia liquida.

Ma non finisce qui, durante la puntata di mercoledì 14 agosto Piero Angela è pronto ad incontrare il professor Piergiorgio Starta per parlare di emozioni e razionalità. In studio ospite anche il professor Roberto Cingolani che cercherà di rispondere alla domanda: il digitale è ecologico?

Dal digitale alla coltivazione di basilico sott’acqua? E’ davvero possibile? Rossella Li Vigni e Roberto Rinaldi si sono recati a Noli, in Liguria, dove è stato realizzato il primo orto subacqueo di nome Nemo. Le telecamere di Superquark sono poi arrivate a Terni dove un gruppo di ricercatori sta allevando zanzare per cercare di capire come sconfiggere per sempre la malaria tramite l’ingegneria genetica. Infine Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli a Zurigo si occupano di auto a guida automatica: potranno davvero cambiare il traffico nelle nostre città?

Dietro le quinte della storia con il professor Alessandro Barbero che racconterà della Battaglia di Fornovo.

La scienza in cucina con Elisabetta Bernardi spiegherà come conservare gli alimenti.

