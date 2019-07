“SuperQuark“, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela torna su Rai1 con una nuova imperdibile puntata. Ecco le anticipazioni del secondo appuntamento trasmesso in prima serata mercoledì 3 luglio 2019.

Mercoledì 3 luglio alle ore 21.25 seconda puntata di “SuperQuark“, il programma di divulgazione scientifica condotto con grandissimo successo da Piero Angela.

Questa settimana la puntata si apre con lo speciale documentario naturalistico trasmesso sulla BBC e dedicato alle “Dinastie”. Si tratta di un documentario girato nella baia dell’Atka, sulla costa dell’Antartide, in un ambiente ostile e dominato dal gelo. In questa terra la sopravvivenza non è facile; proprio per questo motivo i pinguini imperatore cercano di unire le proprie forze per salvare tutti i piccoli e dare così un futuro alle prossime generazioni. Chi decide però di allontanarsi dalla colonia rischia la vita proprio come è successo ad un gruppo di pinguini femmine finite in un burrone con i propri piccoli. Il documentario ha ripreso proprio il loro tentativo di risalire le pareti ghiacciate del pendio: una scena forte e drammatica che ha colpito tutti gli operatori che da diversi mesi seguivano la lotta dei pinguini per salvaguardare la specie.

Dalla sopravvivenza dei pinguini alle protesi ortopediche. Per l’occasione Giovanni Carrada e Giulia De Francovich mostreranno come è possibile da un semplice pezzo di titanio realizzare un prodotto di primissima qualità e sofisticato.

La seconda puntata di SuperQuark di Piero Angela procede poi con il servizio di Paolo Magliocco e Daniela Franco, che si sono recati a Mestre presso il museo multimediale e interattivo dedicato al Novecento. Un secolo importantissimo che ha segnato la storia tra guerre mondiali, boom economico, rivoluzione tecnologica, la ricerca scientifica fino all’avvento di internet. Spazio poi a Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli che si sono recati presso il il ghiacciaio dell’Eiger in Svizzera per raccontarne i segreti. Se ne discuterà in studio con Piero Angela e con Paco Lanciano.

Curioso poi il servizio di Giovanni Carrada e Daniela Franco che, impegnati in giro per l’Italia, si sono resi conto di una strana cosa: la vegetazione sta aumentando, gli animali stanno recuperando il proprio habitat naturale, ma scompaiono i paesaggi tradizionali. Come mai?

Ma non finisce qui, la seconda puntata di Super Quark si occuperà del Sole diventato oramai un sorvegliato speciale da decine e decine di osservatori terrestri e di sonde spaziali e delle startup digitali italiane con il servizio di Giovanni Carrada con Federica Calvia.

Sul finale di puntata spazio alle rubriche:

Psicologia di una bufala di Massimo Polidoro direttore del CICAP che si occuperà della truffa dietro la Brexit.

Dietro le quinte della storia con il professor Alessandro Barbero, che parlerà degli indiani d'America

La scienza in cucina con Elisabetta Bernardi parlerà della giusta dieta per mantenere le ossa forti.

